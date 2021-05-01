Bursa´da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor



Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)SAKARYA'da ormanda bulunup Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 3 aylık yavru ayı, bakıcılar tarafından günde beş öğün biberonla besleniyor. `Dolunay´ ismi verilen yavru ayı, barınaktaki en küçük konuk olma özelliğini taşıyor.

Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan ve günümüzde bakıma muhtaç ayıların bulunduğu Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Sakarya´da ormanlık alanda bulunan 3 aylık yavru ayı getirildi. Böylece, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren, koruma altındaki ayı sayısı 72´ye yükseldi. Yavru ayıya, barınak yetkililerince `Dolunay´ ismi verildi. Laktoksuz süt, bebek maması, bal, yumurta ve takviye vitaminlerle hazırlanan karışım, bakıcılar tarafından `Dolunay´a biberonla içiriliyor. Günde 5 öğün beslenen yavru ayı, barınaktaki en küçük konuk olma özelliğini taşıyor.

`SAĞLIK DURUMU İYİ´

Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer, "Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayı, Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş. Bu ayı daha sonra, Türkiye'nin tek aynı barınağı olan merkezimize nakledildi. Pazartesi günü teslim aldık. Genel muayenesini ve kontrollerini gerçekleştirdik. Yavru ayımızın durumunun gayet sağlıklı olduğunu tespit ettik. Şu an yavru olan ayımızı, laktozsuz süt, özel vitamin ve mineral karışımları, yumurta ve eklemiş olduğumuz besin takviyeleriyle besliyoruz. Yiyeceğini biberonla veriyoruz" dedi.

"BİZİM İÇİN SEVİNÇ KAYNAĞI OLDU"

Yeni gelen yavru ayının barınağın en genç üyesi olduğunu belirten Sezer, "Barınağımızın en yaşlı ayısı 37 yaşındaki Brütüs. Yeni gelen, 'Dolunay' ismini vermiş olduğumuz yavru ayımızın da 3 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Barınağımızın en küçük üyesi olması sebebiyle küçük ve sevimli olmasından dolayı bizim için bir sevinç kaynağı oldu. Barınağımızda görevli tüm personel gece gündüz onun bakımı ve beslenmesi amacıyla seferber olmuş durumdalar. Günde 6-7 kez besleniyor ve kontrolleri yapılıyor. Bizim için de güzel bir değişiklik oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-05-01 12:42:01



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