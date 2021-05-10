Burak Kapacak, Bursaspor'un skora en çok etki eden futbolcusu oldu

Bursaspor’un 21 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak, 7 gol, 7 asistlik performansıyla takımının en çok skora etki eden futbolcusu oldu.

TFF 1. Lig’i 46 puanla 10. sırada tamamlayan Bursaspor’da skora en çok etki eden futbolcu Burak Kapacak oldu. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında ve devre arasında da farklı kulüplerin transfer radarına giren Burak Kapacak, yeşilbeyazlı takımda kalmayı tercih etmişti. Bursaspor’la olan sözleşmesi 2024’e kadar devam eden genç futbolcu, bu sezon 7 kez rakip fileleri havalandırıp, 7 de asist yapma başarısı gösterdi. Toplam 14 gole doğrudan katkı sağlayan Burak Kapacak, bu kulvarda takımının da zirvesinde yer aldı.

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