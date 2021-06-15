Türkiye’de böyle sevgi görülmedi Cumhurbaşkanına olan sevgisini çocukları ve iş yerlerine verdiği isimlerde yaşatıyor

Bursa’da yaşayan vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini çocuklarına verdiği isimler ile işyerlerinde yaşatıyor. Esnaf Salim Erdoğan, işyerlerinin ismini Ak Partinin kısaltılmışı olan Akpar, RTE Erdoğan Aksesuar, RTE Erdoğan Cıvata olarak koyarken, erken çocuğunun ismini Recep Tayyip, Kızının ismini de Emine Sümeyye koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehirli esnaf Salim Erdoğan, “Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemden beri takip ediyorum. Siyasetini, yaptığı, yaşadığı olayları takip ediyorum. Düşünceleri fikrime, zikrime hep uyduğu için Cumhurbaşkanımıza karşı ayrı bir sempatim doğdu. Yıllardır doğru yolda olduğumu Cumhurbaşkanımızın yaptığı siyasetten, dik duruşundan ve politikadan dolayı doğru olduğuna inanıyorum. Yıllardır siyasette Türkiye’de 28 Şubatları görmüş biri olarak bana deselerdi ki, bir başbakan gelsin, sadece bugün için başörtü meselesini çözsün, ben başka hiçbir şey istemezdim. Buna benzer bir sürü millî olaylarda da reisimiz bunun arkasında durdu. Çok şükür düşüncelerimizi, istediklerimizi sağladı. Reisimize karşı çok koyu bir sevgi, sempati içindeyim. Buna karşılık olarak da ticarete atıldıktan sonra iş yerimin ismini Akpar, RTE Erdoğan Aksesuar, RTE Erdoğan Cıvata olarak koydum. 4 kızım ve bir oğlum var. Soyadımız Erdoğan ve ben çocuğumun adını Recep Tayyip koydum. Kızımın ismini de Emine Sümeyye olarak koydum. En büyük hayalim reisimizi Bursa ziyaretindeyken evimde ağırlamak ” diye konuştu.

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