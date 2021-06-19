Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, sürücüsünün hatalı manevra yaptığı otomobile, TIR çarptı. Takla atıp, refüjü aşarak, karşı yola geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, İnegölBursa yolunda meydana geldi. Hüseyin Okumuş (48) yönetimindeki 16 AKY 194 plakalı TIR, hatalı manevra yapan Şamil Ali´nin (20) kullandığı 16 KMG 67 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, refüjü aşarak, karşı yola geçti. Kazada sürücü Ali ile yanındaki Mahsun Muhammedoğlu (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin TIR´ın önüne geçtiği, TIR´ın da otomobile çarptığı ve takla atan otomobilin karşı yola geçtiği anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-06-19 17:59:04
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