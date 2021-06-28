Toz zeytinleri mahvediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan çıkan toz zeytin ve meyve bahçelerine zarar veriyor.

Boyalıca Mahallesinde Orhangazi yolundan araçlar geçerken havaya yükselen toz ve duman, yol boyunda tarlaları olan çiftçileri mağdur ediyor. Toz bulutları zeytinlerin haricinde diğer meyve ve sebzelere büyük zarar veriyor. Çiftçiler toz yükselmemesi için mıcırlı yolun aralıklarla sulanmasını talep ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.