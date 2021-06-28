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Kısıtlamalar, Osmangazi’de fırsata dönüştü Reyhan Caddesi sıcak asfaltla yenilendi

İHA

Kısıtlamalar, Osmangazi’de fırsata dönüştü Reyhan Caddesi sıcak asfaltla yenilendi

Osmangazi Belediyesi, pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı son pazar günü, Reyhan Mahallesi Mantıcı Caddesi’nde önce freze, ardından da sıcak asfalt kaplama yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren Osmangazi Belediyesi, bu süreçte özellikle ulaşım yatırımlarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pazar günü Reyhan Mahallesi Mantıcı Caddesi’nin asfaltını yeniledi. Üniversite imtihanlarının olduğu pazar günü sınav saatini dikkate alarak yürütülen çalışma, sınav bitiş saati ile birlikte başladı. Ekipler, caddenin bozuk olan zemininde ilk freze çalışması yaptı. Frezenin ardından cadde, sıcak asfaltla kaplandı.
Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları sıcak asfaltla yenilediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin dört bir yanında cadde ve sokakları yenilediklerini söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları fırsata dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, “2020 yılı Mart ayından itibaren programlarımızı revize ederek, özellikle işlek cadde ve sokaklarımızı, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde asfalt çalışmalarıyla yeniledik. Vak'a sayılarındaki düşüşle birlikte hafta sonları da dahil sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuzdan itibaren sona erme kararı ile birlikte, yasağın uygulandığı son Pazar gününde Reyhan Mahallesi Mantıcı Caddesi’nde çalışma gerçekleştirdik. Üniversite imtihanına giren çocuklarımızın rahatsız olmaması için sınav bitiş saati ile birlikte çalışma yapan ekiplerimiz, bu bölgede freze çalışmasının ardından caddeye 120 ton sıcak asfalt serdi. Şehrimizin işlek merkezlerinden birini daha yenilemiş olduk” diye konuştu.

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