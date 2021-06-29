Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı (2)

18 yaş altı aşılama ne zaman 2021?

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SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bursa'da eğitim uçuşu sırasında içindeki 2 kişi ile zorunlu iniş yaparken Yunuseli'ndeki bir bahçeye düşen eğitim uçağı havadan görüntülendi. Motor arızası nedeniyle düşen uçaktan hafif sıyrıklarla kurtulan Pilot Serkan Ünverdi ile öğrenci Rabia Erdun, olayın şokunu atlattıktan sonra bir araya gelerek, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN, İsmail Hakkı SEYMEN, Derya EVREN

2021-06-29 16:59:01



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