Bursa’da cam şişe yüklü tır devrildi, kara yolu cam şişeyle kaplandı

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Bursa’da şoförünün hakimiyetini kaybettiği cam şişe yüklü tır yola devrildi. Tırdaki cam şişeler yola saçılırken, YenişehirBursa karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi YenişehirBursa Karayolu’nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Şişecam Fabrikası’ndan yola çıkan Mehmet T. idaresindeki 16 VT 272 plakalı tır Seymen Kavşağı’nda kontrolden çıkarak refüje devirdi. Tırın devrilmesiyle dorsesinde bulunan cam şişeler yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken tır kullanılamaz hale geldi. Yola devrilen şişeler sebebiyle YenişehirBursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Ekiplerin şişeleri temizlemesi ve tırın kaldırılmasıyla, yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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