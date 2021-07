Fetih Müzesi’nde “Orta Asya Zirvesi” Osmangazi’de ‘kuruluştan ana yurda’ tarihî buluşma

Osmangazi Belediyesi, şehre değer katan hizmetlerinin yanı sıra Türk kültür ve tarihine sahip çıkan uluslararası faaliyetlere de imza atıyor. Kardeş şehir Moğolistan’ın Arhangay Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası Orhon Kitâbeleri ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu” 6 farklı ülkeden ilim insanını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde buluşturdu.

Türkiye’nin yanı sıra, Kazakistan, Azerbaycan Kırgızistan, Japonya ve Moğolistan’dan akademisyenlerin sunduğu bildiriler, kitap hâline getirilerek bilim dünyasına kazandırıldı. Tarihte ilk kez ‘Türk’ kelimesinin geçtiği Orhon Yazıtları'nın yer aldığı Moğolistan'ın Arhangay Belediyesi ile geçen yıl kardeş şehir olan Osmangazi Belediyesi, kardeşlik ilişkilerini ortak kültürel faaliyetlerle güçlendiriyor.Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen Uluslararası Orhon Kitâbeleri ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu’nda 6 farklı ülkeden 20’yi aşkın akademisyen katılımcı, Türk ve Moğol milletleri arasındaki tarihî ve kültürel bağlar, bozkır medeniyeti ve Türklerin ana yurdu olan geniş coğrafya hakkında bildiriler sundu.

Sempozyumda oturumlara geçilmeden önce, Anadolu Halk Ozanı Yusuf Alper Güllü, sazıyla başta ‘Dombra’ olmak üzere Türk müziğinden eserler seslendirdi. Ayrıca Moğol müzik grubu ‘Jonon Mongaliç National’ da Türk ve Moğol ezgilerinden eserler seslendirdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kültür ve bilim adına önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Osmangazi Belediyesi’nin tarihi şehir Bursa’yı kapsayan, nüfusu 1 milyonu bulan bir ilçe olduğuna dikkat çeken Dündar, “Bursa, bir ana kucağı. Burası, tarihin her döneminde Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan, Anadolu’dan sıkıntıya düşmüş, pek çok insanın gelip sığındığı, huzur bulduğu bir şehir. Bizler de böyle bir belediyede hizmet etmenin onur ve şerefini taşıyoruz.Tabi bu onur ve şerefin omuzlarımıza getirdiği yükün de bilinciyle hareket ediyoruz. Yapmış olduğumuz faaliyetlerle de, Osmanlı’nın kuruluş felsefesindekigibiatalarımızın gittiği her yerde bir etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz, oralarla iletişim hâlinde olmaya gayret ediyoruz. Dünyanın pek çok farklı ülkesinde kardeş şehirlerimiz var. Kardeş şehirlerimizle birlikte pek çok farklı projeler üretiyoruz. İsveç’ten Moğolistan’a kadar 25 kardeş şehrimiz var. Kısacası, Adriyatik’ten Çin seddine kadar olan coğrafyada Osmangazi Belediyesi bir şekilde var. Bu coğrafyada var oluşumuz da, bu sempozyuma katılan siz değerli ilim adamlarının yol göstermesiyle, önümüzü açmasıyla oluyor” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin belediyeleri farklı faaliyetlere yönlendirdiğine işaret eden Başkan Dündar, “Sosyal ilişkiler, temizlik çalışmaları, yardımlaşma, dayanışma gibi temel hizmetlerimizi hiç aksatmadan yaptığımız gibidiğer taraftan yatırımlarımızı da devam ettirdik. Pandemi öncesi gerçekleştirdiğimiz birçok sosyal ve kültürel etkinliğimizi bu süreçte gerçekleştirmedik.Fakat,bu eksikliğimizi düzenlediğimiz sempozyumlarla kapatmaya gayret ettik. Bugün de TürkMoğol İlişkileri Sempozyumu’nu gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar 2 sempozyumdaha gerçekleştireceğiz. Bir üniversite gibi sempozyumlar düzenliyor, her sempozyumun sonunda kitaplar bastırıp bilim dünyasına kazandırıyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl Moğolistan’ın Arhangay Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını hatırlatan Dündar, “2020 yılı UNESCO tarafından ‘Bilge Tonyukuk Yılı’ ilan edilmesi üzerine böyle bir sempozyum gerçekleştirdik. Bugün düzenlediğimiz sempozyuma; Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan Kırgızistan, Japonya ve Moğolistan’dan bildiriler sunuldu.Ortaya çıkan eserler, temel taşı gibi tarihteki yerini alıyor. Kalıcı birer eser oluyor. Önemli olan eser bırakmak. Bu etkinliğe ev sahipliği yapan dünyanın en büyük tam panoramik müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi ilçemizde yaptığımız pek çok yatırım dışında, kültür ve sanat alanında da önemli eserler bırakıyoruz. Geleceğe bıraktığımız bir diğer değerli yatırımımız da bu sempozyum ve bu kitap. Bir tanesi şehrimize, insanımıza değer katan fiziki bir mekân, bir eser, bir kültür merkezi. Bir diğeri ise çok değerli bir kitap. Katılan akademisyen hocalarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu hizmetler ebedîdir”

Daha sonra söz alan tarihçi Prof. Dr. İlhan Şahin de Türk ve Moğol milletleri arasındaki tarihî ve kültürel bağların tarihin bilinen en eski dönemlerine dayandığını belirterek, iki milletin farklı imparatorlukların şemsiyesi altında aynı kültürlere sahip olduğunu belirtti. Osmangazi Belediyesi ve Arhangay Belediyesi’nin kardeşlik ilişkilerini akademik ve bilimsel bir toplantıyla pekiştirdiğini ifade eden Şahin, “Bu sempozyumla ilgili olarak ulaştığım 32 meslektaşımın hepsi severek böyle bir çalıştaya katılmayı kabul ettiler. Bunun olağan üstü isabetli olduğunu ifade ettiler. BildirileriMoğolca ve Türkçe olarak kaleme aldık. Böylece Orhon Yazıtları ve TürkMoğol ilişkileriyle ilgili temel bir eseri evrensel düzeyde yayınlayarak bilim alemine sunmuş olduk. Bu eserleri örnek bir baskı ile bilim alemine sunan Osmangazi Belediyemize ve Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Bu taşlar bengi taşlar, ebedi taş, ebedi abidedir. Dolayısıyla bu yapılan hizmetler de ebedidir, dünya var oldukça ebedi olarak kalacaktır” dedi.

Sempozyuma Kırgızistan’dan katılan Bişkek Devlet Karasaev Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taşpolot Sadıkovve telekonferans ile toplantıya katılan Prof. Dr. Enkabaht Avirmed ise sempozyum ile bildirilerin yer aldığı kitapların Türk ve Moğol ilişkilerini geliştirmesi ve geleceğe aktarılması bakımından son derece önemli olduğunu ifade ettiler.

İki gün boyunca toplam 7 oturumun olduğu sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek, bilim dünyasına kazandırıldı.

