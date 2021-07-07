Orhaneli Başköy’ü sel bastı

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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde etkili olan sağanak yağış Başköy'de sele sebep oldu. Dere yatağı taşarken, tarlalar zarar gördü

Birçok bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış Başköy'de sele sebebiyet verdi. Sağanak yağış sebebiyle sokaklar sular altında kaldı. Dere taşarken, ekili araziler zarar gördü.

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