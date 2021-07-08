Okulun korumalıklarına başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir okulun bahçe duvarındaki demir korumalıklara başı sıkışan 6 yaşındaki Murat İ., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çocuğun kurtarılması amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde eğitimöğretime devam eden Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Murat İ., okulun duvarındaki korumalıkların üzerinden geçemeyince, demirlerin arasından geçmeye çalıştı. Vücudu demirlerin arasından geçen çocuğun, başı sıkıştı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirlerden birini keserek küçük çocuğu kurtardı. Kurtarma anları amatör kameraya yansırken, olayı yaralanmadan atlatan çocuk evine gitti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-07-08 21:23:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.