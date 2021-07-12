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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burgazspor’da Erdem Karataş güven tazeledi

İHA

Burgazspor’da Erdem Karataş güven tazeledi

Bursa Süper Amatör Ligi ekiplerinden Burgazspor’da olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Mavibeyazlı kulübün mevcut başkanı Erdem Karataş, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.
Bursa Süper Amatör Ligi ekibi Burgazspor’da olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Mavibeyazlılarda mevcut başkan Erdem Karataş tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden Bursa ekibine başkan oldu. Karataş’ın yönetim kurulu listesinde Metin İlhan, Ali Gök Mutlu Türkyılmaz, Volkan Özbek, Müjdat Mutlu, Aşkın Dilsiz, Ali Samast, Evren Şimşirli, Osman Karaağaç, Bora Şimşirli yer aldı.
Burgazspor’a yeni gelir kapısı
Burgazspor Başkanı Erdem Karataş, olağan genel kurul sonrası camiaya açıklamalarda bulundu. Burgaz Stadyumu ile ilgili bilgi veren Karataş, “Kulüplerin maddî sıkıntılar yaşadığı bu dönemde bizler de takımımıza gelir kapısı kazandırmak için bütün çalışmaları gerçekleştirdik. İlçemizde bulunan stadyumumuz Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından revize ediliyor. Oraya inşa edilecek olan bir halı saha ve bazı kafeteryalar bize tahsis edileceğini umuyoruz. O tesislerin ihalesini alabilirsek güzel bir gelir elde edeceğiz. Bu da bizi oldukça rahatlatacak. En kısa sürede takımımızı üst lige taşımak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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