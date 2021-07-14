Mudanya'da olimpik yüzme havuzu martılara kaldı İlçedeki tek yüzme havuzu mahkeme kararıyla kapanıp 2 senedir açılmayınca çocuklar portatif havuzda yüzme eğitimi almak zorunda kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya'da olimpik yüzme havuzu martılara kaldı İlçedeki tek yüzme havuzu mahkeme kararıyla kapanıp 2 senedir açılmayınca çocuklar portatif havuzda yüzme eğitimi almak zorunda kaldı

İHA

Mudanya'da olimpik yüzme havuzu martılara kaldı İlçedeki tek yüzme havuzu mahkeme kararıyla kapanıp 2 senedir açılmayınca çocuklar portatif havuzda yüzme eğitimi almak zorunda kaldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 yıl önce mahkeme kararı ile kapanıp bir dahada açılmayan yüzme havuzunu martılar mesken tuttu. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiyi evlerinde geçirdikten sonra ilk defa havuz ile buluşma hayali kuran çocuklar Mudanya Belediyesi bünyesindeki havuzun kapalı olmasına isyan etti.
Çocukların talebine kulak veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezindeki bir okulun bahçesine yarı olimpik ölçülerde portatif yüzme havuzu kurdu. Portatif havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar gerçek havuza kavuşacakları günü bekliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi arasında 2010 yılında "Güzelyalı Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatı" yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu 2011 yılının Temmuz ayında hizmete açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışında inşa ettiği ilk yarı olimpik ölçülerdeki yüzme havuzu olan tesiste 9 yıl boyunca sportif amaçlı profosyonel hizmet verildi.
Bu kapsamda Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, dernek, kulüp ve vakıflarla yüzlerce proje hayata geçirilirken, bu projeler kapsamında 10 bin 500 kişiye havuzda ücretsiz eğitimler verildi. Yüzme takımlarının altyapılarına profesyonel yüzücülerin yetiştirildiği yüzme havuzunda 250 genç yüzücü spor hayatına kazandırıldı.
2016 yılında Mudanya Belediyesi, yerin kendilerine ait olduğunu belirterek, Eylül 2012 Kasım 2016 tarihleri arasını kapsayan dönem için 1 milyon 500 bin TL ecrimisil talebinde bulundu. Yargılama süreci sonunda mahkeme, havuzun Mudanya Belediyesi’ne devrine ve Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 700 bin TL ecrimisil ödemesine hükmetti.
Tesis 2 yıldır kapalı
2 yıldır kapalı olan tesisin halen açılmıyor oluşuna, yaşanan korona virüs pandemisi sürecini evde geçirip yazın havuz hayali kuran çocuklar isyan etti. Mudanyalı çocukların isyanına kulak veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında ilçe merkezindeki Mütareke İlkokulu bahçesine Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğinde havuz kurdu. 25 Ağustos’a kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 613 yaş aralığındaki Mudanyalı çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.
Öte yandan 2 yıldır kapalı olan yüzme havuzunu ise martılar mesken tuttu. Havuz kenarına yuva yapan martı alisenin havuzun içerisideki keyif anlarını kameraya yansıdı.
Her şey çocuklar için
CHP’li belediye tarafından 2 yıldır kapalı tutulan havuzun açılması için çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biz burada yüzme havuzu yapmıştık. Bu havuz bizim elimizden alındı. Onların arazisine yapıldığı için, o gün bir meclis kararı alınmadığı için. Nihayetinde hukuk zaferi olarak topluma lanse edildi bu olay. Bugün görüyoruz ki 2 yıldır Mudanya'nın yüzme havuzu kapalı. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi yine imdada yetişti. Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkanları çocuklarımıza sağladı. Ben bu vesile ile tekrar Mudanya Belediyesi’ni o yüzme havuzunu çocuklarımızla buluşturmaya davet ediyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu mutluluğunu görmek bizim için son derece büyük bir gurur. Bizim her şeyimiz onlar, geleceğimiz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar da onlar için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürsu Belediyesi ve BTSO’dan gençler için iş birliği
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi ve BTSO’dan gençler için iş birliği
Osmangazi’den ‘kurban’ broşürü Osmangazi’de kurban kesim yerleri belli oldu
YEREL HABERLER Osmangazi’den ‘kurban’ broşürü Osmangazi’de kurban ...
“Oyuncakçı abi” Mustafakemalpaşa’da
YEREL HABERLER “Oyuncakçı abi” Mustafakemalpaşa’da
Geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor
Mudanya’da kurban kesim elemanı eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mudanya’da kurban kesim elemanı eğitimi verildi
Başkan Yünkül: "15 Temmuz milletin direnişiyle zaferle neticelenmiş bir direniş destanıdır"
YEREL HABERLER Başkan Yünkül: "15 Temmuz milletin direnişiyle ...
Karacabey'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karacabey'de kaza: 1 yaralı
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
-Marmarabirlik genel kurulu yapıldı Asa: “Başarı planlı çalışma ile elde edilir”
YEREL HABERLER -Marmarabirlik genel kurulu yapıldı Asa: “Başarı ...
Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı
Ay yıldızlı bayrak zirvedeki yerini aldı
YEREL HABERLER Ay yıldızlı bayrak zirvedeki yerini aldı
Teknoloji Fen Koleji’nde görkemli mezuniyet
YEREL HABERLER Teknoloji Fen Koleji’nde görkemli mezuniyet
Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor´da
YEREL HABERLER Batuhan Berkay Fındık, TECO Karacabey Belediyespor´da
Dörtnala kaçış kamerada
YEREL HABERLER Dörtnala kaçış kamerada
Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Nilüfer’de kurban kesim yerleri belirlendi
Hırsızlık şüphelilerinin polisten at arabasıyla kaçışı kamerada
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelilerinin polisten at arabasıyla ...
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Oylat Türkiye’nin termal turizm markası
YEREL HABERLER Oylat Türkiye’nin termal turizm markası
Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobille çarpıp, 'öldüresiye' dövdüler; o anlar ...
Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Bursa pandemi döneminde organ bağışında liderliğini ...
Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Batuhan Berkay Fındık TECO Karacabey Belediyespor’da
Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Bıçakçılarda bayram yoğunluğu
AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
YEREL HABERLER AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi
Matlı'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Matlı'dan 15 Temmuz mesajı