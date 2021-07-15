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Atatürk’ün İznik’e gelişinin 86. yılı kutlandı

İHA

Atatürk’ün İznik’e gelişinin 86. yılı kutlandı

Atatürk’ün İznik’e gelişinin 86’ıncı yılı anma törenleri sabah 10.00'da Hükümet Konağı önünde yapıldı.
İznik Kaymakamı Recai Karal ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ın çelenk sunumu ile başlayan program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
Atatürk’ün İznik’e gelişinin 86. yılı anma törenlerine İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Cuma Yanmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Ünal, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve yönetimi, Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetimi Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Belediye Daire Amirleri ve halkın katılımı ile gerçekleşti.
Atatürk Anıtı önünde devam eden programda konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta " Kıymetli İznik’li hemşerilerim. 15 Temmuz 1935 tarihinde yani 86 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilçemizi ziyaret etmesi ile İznik’te tarihi bir gün yaşanmıştır. Yeni Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşundan tam 12 yıl sonra , Anadolu’da onlarca il, yüzlerce ilçeye gidilemezken nüfusu 3 bin dahi olmayan bu tarihi kente gelerek İznik'i onurlandırmıştır.
Bu anlamlı ziyaret esnasında yanında bulunan Prof. Afet İnan şehri gezmek üzere Atatürk’ten müsaade istediğinde İznik’in görkemli geçmişini de çok iyi bilen Atatürk, “ Gidebilirsin fakat unutma ki, asıl İznik’i göremeyeceksin, Çünkü o toprağın altındadır” der. Tarihinde çok eski medeniyetlerin eserlerini taşıdığı için ilerde çok büyük bir turistik şehir olabilecek bu tarihi kenti, keşke il merkezi yapabilsek” sözleri ile adeta ilçemizin geleceği için bir vizyon ortaya koymuştur.
Milli Mücadele de İstanbul Hükümetleri’nin ve işgalci devletlerin her türlü tuzağına, baskısına ve zulmüne rağmen tavrını Ankara’dan yana koymuş bu tarihi yeşil kent, yörenin ilk Kuvai Milliye güçlerini oluşturmuştur. İznik Müdafaai Hukuk Cemiyeti ile siyasi mücadeleye atılan ilçemiz, ilk meclis’e Halil İbrahim Ağa’yı seçip göndermiş, Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey gibi İstiklal savaşı kahramanları yetiştirmiştir. Mustafa Kemal’in kendi deyimi ile (İznik Cephesi) adeta düşmana kalkan olmuştur.
Böylesi her karış toprağı tarih ve kahramanlık öyküleriyle dolu bu şehre yakışır bir hizmet anlayışı ile bizlerde bayrağı devraldığımız yerden daha ileriye taşıma inancı ve gayesi ile yolumuza devam edeceğiz.
Ben bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.
Selçuk Ortaokul Müdür Yardımcısı Oktay Kırbaçlı'nın sunduğu anma programında Selçuk Orta Okulu Öğrencileri Zehra Candar, İznik Üzerine Düzenlenmiş "Bir Tarihtir İznik" adlı şiiri ve Elif Yılmaz ise "Ben İznik Kızıyım" adlı şiirlerini okumasının ardından program sona erdi.

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