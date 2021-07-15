Atölyede görünmez kaza

15 Temmuz'da ne oldu?

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana gelen olayda 2. kattan düşen işçi yaralandı.

Olay, Cevat Parmak sokakta faaliyet gösteren atölyede meydana geldi.

Atölyede çalışan işçi İlhami D.(39), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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