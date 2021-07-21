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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzurevi ve hastanede bayram

İHA

Huzurevi ve hastanede bayram

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Bayram ziyaretleri kapsamında Huzurevini de ziyaret eden Başkan Aktaş, hem huzurevi sakinleriyle sohbet etti, hem onların hayır dualarını aldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi tedbirleri kapsamında kısıtlama ve yasaklarla geçen son 3 bayramın ardından yasakların olmadığı Kurban Bayramı’nı dolu dolu geçiriyor. Bayram ziyaretleri kapsamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelen Başkan Aktaş, bayramın ikinci gününe de Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladı. Beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte hastaneye gelen Başkan Aktaş, ilk olarak Hastane Başhekimi Prof.Dr. Levent Özdemir’i makamında ziyaret etti. Daha sonra Covid 19 Aşı Merkezi’ne geçen Başkan Aktaş ve beraberindekiler aşı olan vatandaşlar ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayıp, çiçek hediye etti. Odaları gezip yatan hastaların da bayramını kutlayan Başkan Aktaş, tüm hastalara acil şifalar diledi.
Yoğun Bakım Servisi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Aktaş, özellikle pandemi sürecinde Türk sağlık çalışanlarının gösterdiği özverinin dünyanın hiçbir yerinde görülemeyeceğini ifade eden Başkan Aktaş, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Başkan Aktaş ve beraberindeki ikinci durağı ise Büyükşehir Belediyesi Huzurevi oldu. Huzurevi Lokali’nde huzurevi sakinleriyle buluşan Başkan Aktaş, hastaneler, engeliler okulları, huzurevleri ve çocuk bakım evleri gibi sosyal hizmet üreten birimlerin devletin gücünü gösterdiğini söyledi. Herkesin çocuklarıyla yaşlanmak gibi bir hayali olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ancak hayatın farklı getirileri olabiliyor. Unutmayın sizin huzurunuz ve mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sizin mutlu olmanız için ekibimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bazı eksik ve aksaklıklar olabilir, ancak onları da en kısa zamanda düzeltmek için elimizden geleni yaparız. Sizin hayır duanızı almak bizim için çok önemli” dedi.
Başkan Aktaş, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte bu yaz huzurevi sakinlerine yönelik İznik ve Gölyazı gibi tarihi turistik mekanlara geziler düzenleyeceklerinin müjdesini de verdi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı. Huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Havva Arseven, atölye çalışmalarında yaptıkları bir tabloyu Başkan Aktaş’a hediye ederken, 70 yaşındaki İhsan Özgünlü ise huzurevinde kendilerine her türlü imkanı sağladıkları için Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Huzurevi sakinlerine çiçek hediye edip, bayramlarını kutlayan Başkan Aktaş ve Yılmaz, daha sonra odalarında istirahat eden huzurevi sakinlerini de ziyaret edip, iyi bayramlar diledi.

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