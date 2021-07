AK Parti'li Ala: Geriye baktığımızda neler yaptığımız ortadadır

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Aldığımız tedbirlerle şimdilerde açık mekanlarda bir araya geliyoruz. İnşallah aşılamalarla birlikte eski döneme geçeriz. Büyük meydan okumalara göğüs gerdik. Geriye baktığımızda neler yaptığımız ortadadır" dedi.

AK Parti Bursa Teşkilatı, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti Bursa milletvekilleri, STK başkanları ve diğer siyasi partilerin il başkanları ile vatandaşlar katıldı. Koronavirüs kurallarına uyularak gerçekleştirilen bayramlaşmada kalabalığa seslenen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatı olarak çok büyük ve güçlü bir aile olduklarını söyledi. Gürkan, "Göreve geldiğimiz an itibari ile yolumuz da yönümüz de belliydi. Azalmadan çoğalacağız dedik. Dilde, fikirde, gönülde birlik olacağız dedik. Öyle de oluyor inşallah. Dünden bugüne her bir teşkilat ferdimizle birlikte yürümekten şeref ve onur duyuyoruz. Çözüm merkezi olacağız, hizmet ve çözüm için engel tanımayacağız dedik. Pandemi dolayısıyla kucaklaşamadığımız günlerde yaşadığımızı Ramazan Bayramı´nda Türkiye´nin en büyük sanal bayramını gerçekleştirdik. 'Bakkal amca' projesiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize can suyu olurken, pandemi şartlarından etkilenen küçük esnafımızın da yanında olduk. Bu bayram da konfeksiyon esnafımızla aynı çalışmayı yürütüyoruz. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız pandemi sürecinde şüphesiz ki teşkilat mensuplarımızla arzu ettiğimiz kadar yüz yüze görüşemedik. Ama ilk günkü sevgi ve muhabbetle özlemlerimizi kalbimizde biriktirdik. Bizler, demokrasimizle, ekonomimizle, dış politikamızla, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz, bizden sonraki nesillere, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmaktır" diye konuştu.

'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ HERKES ÇOK İYİ GÖRÜYOR'

Davut Gürkan'ın ardından kürsüye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bayramlar birliğin ve diriliğin sembolüdür. Yardımlaşma bugünlerde daha da güçlenir. Akraba komşu ve sevdiklerinizle bir araya geliriz. 3 bayramdır online bayram kutlamaları yaptık. Hala tedbirler devam ediyor olsa da birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanında verdiğimiz mücadeleyi herkes çok iyi görüyor. Bu zor sürece rağmen birliğimizi ve beraberliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Gönül belediyeciliğin de gönülleri fethetmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Daha sonra konuşma yapan önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise "Ömür çok kısadır. Doğduğunuzda kulağınıza okunan ezan ile cenaze namazı arasında geçen zamandır. Bunun için yoldan çıkmamak lazım. Kırmaya, dökmeye, gıybete, fitneye, afra ve tafra gerek yok. AK Partililer, ayağınızı yerden kesmeyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın dediği gibi tevazudan sakın ayrılmayın. Aman ne olur makamdan güç almayın, makama güç veren olun. Neyi nereye koyacağımızı iyi bilelim. Maddeyi ve dünyayı kalbimize koymayalım. Maddeyi ve dünyayı cebimize koyalım ki, istediğimiz zaman atabilelim" dedi.

'TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ HER ZAMAN YAPIYOR'

Türkiye'nin güçlü bir iradeye sahip olduğunu herkesin bildiğini belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Dünyaya parmak ısırtan bir ülke olduk. Bu süreç bizi güçlendirdi. Tabii ki sıkıntılarımız oldu. 86 yıl sonra bu ülkede Ayasofya hizmete açtık. 40 yıl sonra Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturduk. Türkiye üzerine düşeni her zaman yapıyor. Avrupa'nın gözünden görenler hep kaybedecektir. Bu ülkeyi daha ferah seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.

'BÜYÜK MEYDAN OKUMALARA GÖĞÜS GERDİK'

Törende konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise "Aldığımız tedbirlerle şimdilerde açık mekanlarda bir araya geliyoruz. İnşallah aşılamalarla birlikte eski döneme geçeriz. Büyük meydan okumalara göğüs gerdik. Geriye baktığımızda neler yaptığımız ortadadır. İleriye dönük hedeflere baktığımızda alacağımız yol çok uzundur. Çok işimiz var. Bizim hedeflerimiz belli. Bölgesel barış ve huzuru sağlayacağız. Bunu içeride koyduğumuz hedeflere ulaşarak başarabiliriz. Dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmak için yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Hepimizin katkısı olması gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından parti üyeleri, salgın kurallarına göre bayramlaştı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-07-21 23:26:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.