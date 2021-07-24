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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modern hayvan pazarı ilk bayramda yüzleri güldürdü

İHA

Modern hayvan pazarı ilk bayramda yüzleri güldürdü

İnegöl Belediyesi’nin Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği modern hayvan pazarı, görücüye çıktığı ilk bayramda yüzleri güldürdü. Modern hayvan pazarında ihale usulü ile satılan kotralardaki kurbanlık satışlarının büyükbaş hayvanlarda yüzde 98, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 80 oranında olduğu belirtildi.
İnegöl’ün önemli ihtiyaçlarından ve Başkan Alper Taban’ın 94 seçim beyanından biri olan Modern Hayvan Pazarını hizmete alan İnegöl Belediyesi, oluşturduğu pazar alanı ile hem satıcıların hem de alıcıların yüzünü güldürdü. Görücüye çıktığı ilk Kurban Bayramında satılan hayvan yüzdelerine oranla ciddi bir memnuniyet sağlayan yeni hayvan pazarı, hem alıcılardan hem de satıcılardan tam not aldı.
İnegöl Belediyesi yeni hayvan pazarındaki ihâle ile satışa sunulan 120 kotradaki büyükbaş hayvanlardan 2 bin 350’si satılarak yüzde 98’lik ciddi bir satış sağlandı. Modern hayvan pazarının diğer bir bölümünde satışa çıkarılan 40 kotradaki küçükbaş hayvanlardan ise, 2 bin adedi satılarak yüzde seksen oranında satışı oldu.
İnegöl’ün önemli ihtiyaçlarından biri olan hayvan pazarı konusu üzerinde titizlikle çalışma sağlayıp kısa sürede hizmete alınmasını sağlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, modern hayvan pazarının satış oranlarının memnuniyet ile karşılandığını belirterek bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Alper Taban, ‘’Oluşturduğumuz yeni hayvan pazarı ile şehrimizde güzel bir hareketlilik oldu. Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan modern hayvan pazarımızı söz verdiğimiz gibi zamanında yetiştirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş olduk. Yeni Hayvan Pazarımız gerek sosyal donatı alanları, gerek büyüklüğü gerekse de ihtiyaca uygun olmasıyla öne çıkıyor. Satış oranlarına da baktığımızda ciddi bir memnuniyetin ve satışın olduğunu görüyoruz. Büyükbaş hayvanlarda yüzde 98, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 80 oranında satışın olması bizleri de memnun etti. İnşallah diğer yıllarda bu rakamlar daha da artarak devam edecektir. Buradan nasibini alan ve diğer tüm hemşehrilerimizin kurban bayramını bir kez daha tebrik ediyorum’’ dedi.

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