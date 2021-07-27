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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekileri Esgin ve Işık'tan Sancak çıkarması

İHA

Milletvekileri Esgin ve Işık'tan Sancak çıkarması

TBMM TürkiyeSırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Sırbistan'da Boşnak nüfusunun yoğun yaşadığı Sancak Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. dönem 4. yasama yılı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Sırbistan Sancak Bölgesi'ne gerçekleştiren AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar şehrinde hizmete başlayan Yeni Pazar Başkonsolosu'nu ziyaret etti. Dışışleri Bakanlığı tarafından eylül ayında resmî açılışı yapılacak açılış öncesinde ilk resmi ziyareti gerçekleştiren heyet, Yeni Pazar Başkonsolosumuz Başar Başol'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Esgin, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Osmanlı'nın son sancağı Sancak Bölgesi gönül coğrafyamızın vazgeçilmez bir köşesi. Novi Pazar ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisini 7'den 77'ye herkesde gördük. Cumhurbaşkanımızın 2017 yılındaki ziyaretiyle birlikte bölgenin kaderini değiştirecek önemli adımlar atıldı. Novi PazarTutin yolunu önümüzdeki sene bitiriyoruz. Sancak bölgesine yapılacak Türk yatırımları bölge için son derece önemli. Boşnak kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı Sancak Bölgesi'nde hizmete başlayan Yenipazar Başkonsolosluğumuz bölgeye yapılacak yatırım ve hizmetler için büyük önem taşıyor. Eylül ayında yapılacak resmi açılış öncesinde Yeni Pazar Başkonsolosumuz Başar Başol'a ilk resmi ziyareti yaparak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Türkiye ile Sırbistan özellikle Sancak Bölgesi arasındaki dostluk ve ekonomik ilişkilerin artmasında önemli bir katkı sağlayacak Yeni Pazar Başkonsolosluğumuz Boşnak kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Yeni Pazar Başkonsolosluğu ziyareti ardından heyet, Sırbistan Sancak Bölgesinden mevkidaşı SDP Milletvekili Muamer Bacevac ile ardından SDA Milletvekilleri Enis İmamoviç ve Selma Kuçeviç ile biraraya geldiler. Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Yasmina Curiç, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Reisululeması Sead Nasufoviç ve Sancak Müftüsü Senad Halitoviç ile son olarak Yeni Pazar Devlet Hastanesi Başhekimi Meho Mahmutovic ile bir araya gelen heyet adına konuşan Esgin, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz yıl pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanımızın direktifi üzerine bölgemize yardım malzemeleri gönderilmişti. DEİK tarafından organize edilen yardım tırıyla Bursa ve Ankara'dan aralarında yerli solunum cihazı, ultrason cihazı ve daha pek çok tıbbı malzeme Sancak Bölgesi'ne göndermiştik. Bursa'dan Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Osmangazi Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Karacabey Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, BTSO ve özel kuruluşlarımızın katkısıyla binlerce vatandaşımıza yardım malzemesini ulaştırdık. Yerli solunum cihazımız, ultrason cihazımızın ve diğer aletlerimizin kullandığını yerinde gördük. Buradan DEİK Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül'e, Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş nezdinde tüm Belediye Başkanlarımıza, BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Culşaha Teyze'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Sırbistan Sancak Bölgesi Novi Pazar'da yaşayan 75 yaşındaki Culşaha Baçiçanin'in evine konuk olan Esgin ile Boşnak teyze arasındaki sohbet gülümseten anlara sahne oldu. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini Boşnakça aktaran Culşaha Teyze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında Türkiye'ye hayır duası ve selam yolladı. Heyet, ziyaretlerinin ardından Yeni Pazar Ras Müzesini de ziyaret ederek, Anadolu Ajansı tarafından darbe teşebbüsü gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz Demokrasinin Zaferi” sergisini incelediler.

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