Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey ilçesinin Bayramdere Mahallesi Yeniköy Caddesi’nde meydana geldi. Yasin Döndü (23) yönetimindeki 16 HDD 52 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Yasin Döndü yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.