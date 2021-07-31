İnegöllü minikler oyuncak hikayesi ile eğlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöllü minikler oyuncak hikayesi ile eğlendi

İHA

İnegöllü minikler oyuncak hikayesi ile eğlendi

İnegöl Belediyesi’nin yıldızların altında açık hava kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cuma akşamı düzenlediği “Oyuncak Hikayesi” isimli çocuk tiyatro gösterisi, minik seyircilere eğlence dolu anlar yaşattı. Amfi tiyatroyu dolduran çocuklar, oyuncakçı dedenin torunu Clara’nın oyuncaklar dünyası yolculuğuna eşlik etti.
İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” tüm hızıyla sürüyor. Pandemi nedeniyle uzun süre yapılamayan etkinlikler Temmuz ayı ile birlikte her hafta sonu farklı bir gösterim ile yeniden start almıştı. Ücretsiz biletli ve pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleşen etkinlikler, dün akşam Oyuncak Hikayesi isimli çocuk tiyatro gösterisiyle devam etti. Oyuna İnegöllü minik izleyiciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
21.00’da Amfi Tiyatroda başlayan gösteride, oyuncakçı dedenin torunu Clara’nın oyuncaklar dünyasına yolculuğu anlatıldı. Murat Altınok’un yazıp yönettiği oyuna, izleyici minikler de alkışlar ve kahkahalarıyla dahil oldu. Doğum gününde Clara’nın dedesinin oyuncak dükkanında bulduğu eski bir kitap, sihirli bir yolculuğun anahtarı olur. Oyuncaklar Ülkesine yapılacak bu yolculukta Clara’ya oyuncak dostları Teneke Sovalye, Balerin, Dinozor Boni ve Kurşun Asker eşlik eder. Bu macerada arkadaşlığın, fedakarlığın, cesaretin ve paylaşmanın önemini yeniden keşfedecek olan kahramanlar, birbirinden ilginç akıl oyunları ile karşılaşırlar. İyiliğin önemini vurgulayan güzel bir son ile tamamlayan oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, oyun içerisinde yer alan danslar, etkileyici kostümler ve ışık efektleri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll çıktı Belediye'den tatlıya dünya çapında troll tanıtım
YEREL HABERLER Dünya çapındaki keşfin altından tatlı troll ...
Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı Bursa'da girdiği evde hırsızlık yaparken farkedilince kaçmaya çalıştı, mahalleli tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızlık yapmak için girdiği evde kız ...
Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Bursa’da Gece Kartalları 2,5 kg uyuşturucu madde ele ...
Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son ...
Bursa’da zincirleme kaza : 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da zincirleme kaza : 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ...
Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Balkonda tabancayla intihar anı kameraya yansıdı
Evini ateşe verip, sokağa çıkarak yanışını izledi
YEREL HABERLER Evini ateşe verip, sokağa çıkarak yanışını izledi
Polisler yangını büyümeden söndürdü
YEREL HABERLER Polisler yangını büyümeden söndürdü
Yaktığı evini bankta oturup izledi
YEREL HABERLER Yaktığı evini bankta oturup izledi
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Minimum 8 transfer yapacağız
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: Minimum 8 ...
Mustafa Er’den transfer tahtası ile ilgili ilk açıklama geldi
YEREL HABERLER Mustafa Er’den transfer tahtası ile ilgili ilk ...
Bursaspor’da transfer tahtası resmen açıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da transfer tahtası resmen açıldı
Bursaspor'a müjde; transfer engeli kalkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor'a müjde; transfer engeli kalkıyor
Başkan Aktaş, Türkiye’yi ağlatan Gülsüm Teyze’ye moral verdi
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, Türkiye’yi ağlatan Gülsüm Teyze’ye ...
Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 1 ay süreyle ormana girmek yasaklandı
Bursa’da ormanlara giriş eylüle kadar yasak
YEREL HABERLER Bursa’da ormanlara giriş eylüle kadar yasak
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
YEREL HABERLER Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden kahvaltı
YEREL HABERLER Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ...
Toplu taşımada tam entegrasyon
YEREL HABERLER Toplu taşımada tam entegrasyon
Bursa ve ilçelerinde ormanlara girmek 1 ay süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Bursa ve ilçelerinde ormanlara girmek 1 ay süreyle ...
Bursaspor yeni sezona ağır antrenmanlarla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor yeni sezona ağır antrenmanlarla ...
Deydinler Camii dualarla açıldı
YEREL HABERLER Deydinler Camii dualarla açıldı
Bursa'da olası orman yangınlarına karşı Özet Harekat timleriyle önlem alındı
YEREL HABERLER Bursa'da olası orman yangınlarına karşı Özet Harekat ...