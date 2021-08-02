Bu maçta dostluk kazandı

Fildişi Sahili’nden kamp yapmak için Türkiye’ye gelen Union Des Jeüness Fotbol Akademisi ile Osmangazi Dikkaldırımspor dostluk maçı oynadı. Santra vuruşunu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yaptığı karşılaşmayı misafir ekip 20’lık skor ile kazandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Altınova Spor Tesisleri, uluslararası alanda bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’ye kamp yapmak için gelen Fildişi Sahili Union Des Jeüness Fotbol Akademisi, İstanbul’da oynadığı dostluk maçlarının ardından Bursa’ya gelerek Osmangazi Dikkaldırımspor ile karşılaştı. Osmangazi Belediyesi’nin Altınova Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya ilgi büyük oldu. Bursa’daki birçok spor kulübünün yöneticileri ve teknik ekibinin de izlediği karşılaşmada genç futbolcular yeteneklerini sergiledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her iki takım futbolcularına başarılar diledikten sonra santra vuruşunu yaparak karşılaşmayı başlattı. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmanın ilk yarısını 10 önce kapatan Afrika temsilcisi, ikinci yarının son dakikalarında da bir gol daha atarak karşılaşmayı 20 kazandı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Başkan Dündar, maç sonunda iki takım oyuncularını da tebrik etti.

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