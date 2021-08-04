Atıcılardan kıyasıya yarış

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Avcılar Kulübü’nün organizasyonuyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Av Bayramı ve Atış Sporları Turnuvası, zevkli çekişmelere sahne oldu.

Mustafakemalpaşa Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen yarışma büyük ilgi görürken, profesyonel ve amatör trap, hareketli keklik grupman, tek kurşun pet şişe, hareketli domuz kurşun ve bayanlar tek kurşun pet şişe puanlamasında dereceye girenler ödüllendirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda gökyüzüne barışı simgeleyen beyaz güvercinler bırakılırken, usta atıcılar da hedefi 12’den vurmak için tüm gün kıyasıya yarıştı.

Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla yapılamayan Av Bayramı ve Atış Sporları Turnuvası, bu yıl birçok kentten gelen atış sporcularının katılımıyla Fevzidede Mahallesi’ndeki atış poligonunda gerçekleştirildi.

450 atıcı hünerlerini sergiledi

Turnuvaya; Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici, AK Parti Başkanı Murat Halaçoğlu, MHP Başkanı Ahmet Beygirci, mahalle muhtarları ile birlikte Çanakkale, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi şehirlerden 30’u kadın 450 atıcı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında konuşan Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, avcıların birer orman gönüllüsü olduklarını kaydetti.

Yarışmada tüm emniyet ve sağlık tedbirlerinin alındığını ifade eden Efe. “Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katkı sunan ve katılan tüm atıcılara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise orman yangınlarının yaşandığı bu günlerde avcıların ormanların koruyucusu ve bekçisi olduğunu söylerken, yarışmacılara başarılar diledi.

Atış Sporları Turnuvası’nda hünerlerini sergileyen sporcular, profesyonel ve amatör trap, hareketli keklik grupman, tek kurşun pet şişe, hareketli domuz kurşun ve bayanlar tek kurşun pet şişe puanlamasında ter döktü. Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın avcıların heyecanına ortak olarak atış yaptığı etkinlikte kadın sporcular da dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

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