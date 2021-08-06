Bursasporlu tekvandocu Anıl Erkin Zeray’a plaket verildi

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Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 2.'si Bursasporlu sporcu Anıl Erkin Zeray’ı onurlandırdı. Genç sporcuyu yeşilbeyazlı yöneticiler de yalnız bırakmadı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 2.'si Bursasporlu sporcu Anıl Erkin Zeray'atebrik plaketi ve hediyelerini verdi. Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Emrah Kılıç, Serhat Akgün, Ali Ağır ve yeşilbeyazlı kulübüntaekwondo antrenörü Turgay Aydın, Zeray’ı yalnız bırakmadı. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, genç sporcuya 2224 Ağustosta Estonya'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

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