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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

DHA

Bursa'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)


SAĞANAĞIN VURDUĞU MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 70´e yakın ev ve iş yerini su basan Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki mahalleler, dronla havadan görüntülendi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Derya EVRENSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-08-07 11:10:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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