Bursa'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

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SAĞANAĞIN VURDUĞU MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 70´e yakın ev ve iş yerini su basan Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki mahalleler, dronla havadan görüntülendi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Derya EVRENSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-08-07 11:10:14



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