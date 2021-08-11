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Kadına şiddete ilk müdahale motosikletli kadın timinden

DHA

Kadına şiddete ilk müdahale motosikletli kadın timinden


Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, şiddet gören kadınların daha kolay yardım istemeleri için kurulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbarlara ilk müdahale, motosikletli kadın polisler tarafından yapılıyor. Şehrin çeşitli noktalarında oluşturulan ekipler, belirtilen adrese kısa sürede ulaşıyor. Uygulamayı indirirken yanlışlıkla yardım butonuna basan Ayşe Ece Duran (29), 3 dakika içinde olay yerine gelen polislere teşekkür etti.
Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi´nde yaşayan Ayşe Ece Duran'ın KADES ihbarında bulunması üzerine, bölgede görevli kadın timi, adrese intikal etti. Duran, yaklaşık 3 dakika içinde kapısına gelen polislere, `Gece dışarı çıkacaktım. Geç gelirim diye tedbir amacıyla uygulamayı indirdim. O sırada yanlışlıkla butona basmışım ama çok kısa sürede burada olduğunuz için çok memnun oldum. Teşekkür ederim" dedi.
Ekipler, herhangi bir problem yaşıyorsa özel olarak da görüşebileceklerini ifade ederken, Duran sorun olmadığını, evde yalnız kaldığını belirterek polislere teşekkür etti.
'MAĞDURLAR, KADIN POLİSLERE KENDİLERİNİ DAHA İYİ İFADE EDİYOR'
Motosikletli kadın timinin eğitimi ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren motosiklet eğitmeni Gökhan Parlak, kadın polislerin zorlu bir eğitimden geçtiğini ifade etti. Yaklaşık 5 haftalık eğitimin ardından motosikletli kadın polislerin, özellikle kadına şiddet ihbarlarında hızlı müdahaleleriyle suç önlemede payının olduğuna değinen Parlak, "Motosikletli timlerimizde 5 haftalık bir eğitim süreci var. 1 haftası teorik eğitim 4 haftası da alanda uygulamalı eğitim oluyor. Bu eğitimlerimiz sabahları sporla başlıyor, akşama kadar parkurlarda motosiklet sürerek devam ediyor. Tabi ki kadın arkadaşlarımız için ayrıcalık var fakat erkek arkadaşlar ne yapıyorsa kadın arkadaşlarımız da aynısını yapıyor. Timlerimiz 4 kişiden oluşuyor ve daha etkin müdahale oluyor. Haber merkezinden KADES konusuyla ilgili ihbar düştüğü zaman ilk etapta bu konuyla alakalı önce asayiş ve diğer kısım amirlerine bilgi veriliyor. Bizim elimizde hangi konu olursa olsun ivedilikle önceliğimiz KADES ihbarı oluyor. Kadına şiddet olayında bir kadın polis gittiği zaman mağdur kadının kendini ifade etmesi daha kolay oluyor. Burada erkek arkadaşlar biraz daha kenara çekilip, olayın değerlendirmesini kadınlara bırakıyorlar. Daha sonra olayın diğer kısmına erkek arkadaşlar da dahil oluyorlar. İlk etapta karşısında kadın polisi gören mağdur kadının kendini ifade etmesi daha kolay oluyor. Mağdurenin mağduriyetini gidermek açısından bir an önce sakinleştirilip konuşturulması gerekiyor. Mağdure, kadın polislerimize karşı çok daha çabuk açılıp, derdini, sıkıntısını daha çabuk anlatabiliyor. Bu sebepten dolayı daha etkin müdahale oluyor" ifadelerini kullandı.
KADES İÇİN KADIN TİMLERİ KURULDU
Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddet, taciz ve kötü muameleye maruz kalan kadınların daha kolay yardım isteyebilmeleri için Kadın Destek Uygulaması (KADES) aplikasyonu hazırlandı. Akıllı telefonlara ücretsiz indirilen KADES ile kadınlar herhangi bir tehlike durumunda tek tuşa basarak 112 acil ihbar hattından yardım isteyebiliyor. Son yıllarda özellikle KADES kullanımın artması ve çok sayıda kadının bu ihbarlarla kurtulmasıyla, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği´nde görevli kadınlardan oluşan timler kuruldu. Kentin farklı noktalarında görev alan kadın timleri, KADES ihbarlarına öncelikli müdahalede bulunuyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN
2021-08-11 10:55:58

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