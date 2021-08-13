Islak saçla uyumayın

Doruk Yıldırım Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Muhammet Özlü, baş ağrısı ve burun tıkanıklığı ile kendini gösteren sinüzitin kişinin hayatını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Op. Dr. Muhammet Özlü, sinüzitin Türkiye’de her yıl 15 milyon kişiyi etkilediğini belirtti.

Soğuk algınlığı ve nezlenin hemen ardından akut (kısa sürede ilerleyen, had safhadaki) sinüzitin ortaya çıktığını söyleyen KBB Uzmanı Muhammet Özlü, burun tıkanıklığı, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, çevresinde ağrı, diş ağrısı ile karışabilen yanak ağrısı, yüzde basınç hissi, öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı ve kötü ağız kokusu belirtilerinin bulunabileceğini ifade etti.

Kronik (müzmin) sinüzitte ise kuru öksürük, hafif ateş veya mide rahatsızlığının da görülebileceğini kaydeden Özlü, kronik sinüzitte ise koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku alamama ve özellikle geceleri artan öksürük belirtileri görüldüğünü söyledi. Sinüziti olan pek çok hastanın hayat kalitelerinin bozulduğunu belirten Op. Dr. Muhammet Özlü “Sinüzit; burun tıkanıklığı, burun ve geniz akıntısı, baş ağrısı, öksürük, halsizlik ve dikkat kusuruna neden oluyor. Bu hastalar ise dikkatlerini toplayamadıkları için konsantrasyon sıkıntısı yaşıyorlar” dedi.

Doruk Yıldırım Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Muhammet Özlü, “Burun içinde kıkırdak, kemik eğrilikleri, burun etlerinde büyüme, polip oluşumu ve alerjili rinit bulunduğu durumlarda kolayca sinüzit oluşabilir. Bu gibi durumlarda ameliyat veya medikal (ilaç) tedavi uygulanmalıdır” dedi.

Op. Dr. Muhammet Özlü açıklamasının sonunda, saçları yıkadıktan sonra kurutmadan uyumak veya ıslak saçlarla dışarıya çıkmanın baş ağrısı ve burun tıkanıklığı yapabileceğini belirtirken, nezle, grip ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonları, reflü, sigara, hava kirliliğinin de alerjik durumların da sinüzite sebebiyet verebileceğini dile getirdi.

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