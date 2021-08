Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye alıyor. İhtiyaç sahibi 20 bin aileye verilecek 150’şer liralık eğitim destek çekleriyle hem kırtasiyeci esnafı kazanacak, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının yanında sosyal destekler anlamında da Türkiye’ye örnek bir performans sergiledi. Bu süreçte gıda paketi, ekmek, pazar filesi, temizlik paketi, sıcak yemek, C vitamini destekleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım, toplam 60 bin ailenin elektrik, su ve internet faturalarının ödenmesi gibi destekleri uygulayan Büyükşehir Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen esnafı da yalnız bırakmadı. Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan ve yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibine istedikleri yerden alışveriş imkanı sağlayan Kart16’yı esnafın da yararlanacağı şekilde uyarlayan Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı 130 bin Ramazan Destek Çeki özellikle mahalle bakkallarına can suyu olmuştu. Yine Kurban Bayramı öncesinde ayakkabıcılar ile hayır giyimcilere yönelik uygulanan benzer proje ile 150’şer liralık çekleri alan 15 bin çocuğun bayramlık kıyafetlerinin küçük esnaftan temin edilmesi sağlanmıştı.

Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye aldı. ‘Öğrenciye de esnafa da tam destek' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 150’şer liralık Kart16 Eğitim Destek Çeki dağıtılacak ve bu çekler sadece Odaya kayıtlı kırtasiyeciler de geçerli olacak. Kırtasiyeci esnafına toplamda 3 milyon TL’lik bir sıcak para akışı sağlayacak proje sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkanına kavuşacak. Proje, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde iyice dar boğaza giren kırtasiyeci esnafı için de can suyu olacak. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yüzünü güldüren projenin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tak ile çok sayıda kırtasiyeci esnafının katıldığı toplantı ile yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde göz boyuma adına yapılan farklı çalışmalara tanık olduklarını belirterek, Bursa’da insanların gerçekten hayatına dokunan, faydası olan işler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yerel yönetici olarak devletten aldığımız güç ve kendi imkanları ile halkı kucaklamak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu dönem özel bir dönemdi açıkçası. Para kazanıp, yatırımlar yapmanın, ihracatları bilmem ne kadar arttırmanın dönemi değildi. Ayakta kalma dönemiydi. Çok sert tedbirler vardı, gerçekten ekonomiyi de piyasaya da çok ciddi manada etkiledi. Biz dün de esnafın yanındaydık, bugün de yanındayız, Allah ömür verdiği sürece de hep yanında olacağız. Biliyorsunuz bizim bir yıldır yürürlükte olan Kart 16 uygulamamız var. Ramazan ayında Kart 16 destek çeki uygulaması ile bakkal esnafımıza destek olduk. Kurban Bayramı’nda kıyafet, ayakkabı ile alakalı sektöre yardımcı olduk. Şimdi de eğitim öğretim sezonu başlıyor ve kırtasiye esnafını kapsayan bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Süreçten onlar da çok etkilendi. Kart 16 Destek çeklerimizle ihtiyaç sahibi 20 bin ailemizin eğitim masraflarına destek olacağız. 150 liralık eğitim çekleri ile hem esnafımıza destek olacağız, hem de çocuklarımız kırtasiye anlamında ne istiyorsa onu alacak” diye konuştu.

BESOB Başkanı Arif Tak ile Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı İsmail Akar da esnafa can suyu olacak proje nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

