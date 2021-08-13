Öğrenciye de esnafa da tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciye de esnafa da tam destek

İHA

Öğrenciye de esnafa da tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye alıyor. İhtiyaç sahibi 20 bin aileye verilecek 150’şer liralık eğitim destek çekleriyle hem kırtasiyeci esnafı kazanacak, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü gülecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının yanında sosyal destekler anlamında da Türkiye’ye örnek bir performans sergiledi. Bu süreçte gıda paketi, ekmek, pazar filesi, temizlik paketi, sıcak yemek, C vitamini destekleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım, toplam 60 bin ailenin elektrik, su ve internet faturalarının ödenmesi gibi destekleri uygulayan Büyükşehir Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen esnafı da yalnız bırakmadı. Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan ve yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibine istedikleri yerden alışveriş imkanı sağlayan Kart16’yı esnafın da yararlanacağı şekilde uyarlayan Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı 130 bin Ramazan Destek Çeki özellikle mahalle bakkallarına can suyu olmuştu. Yine Kurban Bayramı öncesinde ayakkabıcılar ile hayır giyimcilere yönelik uygulanan benzer proje ile 150’şer liralık çekleri alan 15 bin çocuğun bayramlık kıyafetlerinin küçük esnaftan temin edilmesi sağlanmıştı.
Büyükşehir Belediyesi, bakkal, ayakkabıcı ve hazır giyimcilerin ardından şimdi de kırtasiyeciler için yeni bir destek paketini devreye aldı. ‘Öğrenciye de esnafa da tam destek' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 150’şer liralık Kart16 Eğitim Destek Çeki dağıtılacak ve bu çekler sadece Odaya kayıtlı kırtasiyeciler de geçerli olacak. Kırtasiyeci esnafına toplamda 3 milyon TL’lik bir sıcak para akışı sağlayacak proje sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkanına kavuşacak. Proje, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde iyice dar boğaza giren kırtasiyeci esnafı için de can suyu olacak. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yüzünü güldüren projenin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tak ile çok sayıda kırtasiyeci esnafının katıldığı toplantı ile yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde göz boyuma adına yapılan farklı çalışmalara tanık olduklarını belirterek, Bursa’da insanların gerçekten hayatına dokunan, faydası olan işler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yerel yönetici olarak devletten aldığımız güç ve kendi imkanları ile halkı kucaklamak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu dönem özel bir dönemdi açıkçası. Para kazanıp, yatırımlar yapmanın, ihracatları bilmem ne kadar arttırmanın dönemi değildi. Ayakta kalma dönemiydi. Çok sert tedbirler vardı, gerçekten ekonomiyi de piyasaya da çok ciddi manada etkiledi. Biz dün de esnafın yanındaydık, bugün de yanındayız, Allah ömür verdiği sürece de hep yanında olacağız. Biliyorsunuz bizim bir yıldır yürürlükte olan Kart 16 uygulamamız var. Ramazan ayında Kart 16 destek çeki uygulaması ile bakkal esnafımıza destek olduk. Kurban Bayramı’nda kıyafet, ayakkabı ile alakalı sektöre yardımcı olduk. Şimdi de eğitim öğretim sezonu başlıyor ve kırtasiye esnafını kapsayan bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Süreçten onlar da çok etkilendi. Kart 16 Destek çeklerimizle ihtiyaç sahibi 20 bin ailemizin eğitim masraflarına destek olacağız. 150 liralık eğitim çekleri ile hem esnafımıza destek olacağız, hem de çocuklarımız kırtasiye anlamında ne istiyorsa onu alacak” diye konuştu.
BESOB Başkanı Arif Tak ile Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı İsmail Akar da esnafa can suyu olacak proje nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rusya´da eğitim alan Anıl Koçer, memleketinde baba mesleğini devraldı
YEREL HABERLER Rusya´da eğitim alan Anıl Koçer, memleketinde baba ...
Yaz sıcaklarında sokak hayvanlarına destek
YEREL HABERLER Yaz sıcaklarında sokak hayvanlarına destek
Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yanan 36 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı; bölge ...
Bursaspor Kulübü, ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasından 4 milyon 370 bin TL gelir elde etti
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasından 4 ...
Bursaspor’un stadyum isim sponsoru belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un stadyum isim sponsoru belli oldu
Davutoğlu: Hükümet şeffaf bilgilendirme yapmalı
YEREL HABERLER Davutoğlu: Hükümet şeffaf bilgilendirme yapmalı
DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' seçildi
YEREL HABERLER DHA muhabirleri Evren ve Seymen 'Ayın vatandaşları' ...
Mudanya Kitap Fuarı başlıyor
YEREL HABERLER Mudanya Kitap Fuarı başlıyor
Çığlık attıran ağaç
YEREL HABERLER Çığlık attıran ağaç
Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da parkta ölü olarak bulunan şahsın intihar ...
Bursa'da bulunan cesetlerin esrarı çözüldü Çeşitli noktalarda cesedi bulunan 2 şahsın kimlikleri ve ölüm sebepleri belirlendi
YEREL HABERLER Bursa'da bulunan cesetlerin esrarı çözüldü Çeşitli ...
Başkan Aktaş'ın algı isyanı Pandemi döneminde esnafa ve ihtiyaç sahiplerine 200 milyon liradan fazla yardım yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sübvansiyonlar ve yolcu sayısının düşmesi sebebiyle BURULAŞ'ın 263 milyon lira zarar ettiğini belirterek, yapılan algılara isyan etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımda 3 milyar zarar etti, bizim zararımız 263 milyon lira. İstanbul Bursa'nın 5 katı olduğuna göre algı yapıyorlar" "Pandemi dönemindeki yardımlarımız 200 milyon lirayı geçti"
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'ın algı isyanı Pandemi döneminde esnafa ...
Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası ...
Fruttı Extra Cup 2021 Basketbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Fruttı Extra Cup 2021 Basketbol Turnuvası başlıyor
Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı
Bursa'da kalbinden vurulan şahsın intihar ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da kalbinden vurulan şahsın intihar ettiği ...
Kendi enerjisini üreten akıllı park törenle açıldı
YEREL HABERLER Kendi enerjisini üreten akıllı park törenle açıldı
BUİKAD Gelecek Akademisi’nin ilk mini MBA programı başarı ile tamamlandı
YEREL HABERLER BUİKAD Gelecek Akademisi’nin ilk mini MBA programı ...
BUSADER’den ‘aşıdan değil, salgından korkun’ çağrısı
YEREL HABERLER BUSADER’den ‘aşıdan değil, salgından korkun’ çağrısı
Ölmek üzere olan leyleğin yardımına koştular
YEREL HABERLER Ölmek üzere olan leyleğin yardımına koştular
Islak saçla uyumayın
YEREL HABERLER Islak saçla uyumayın
Bursa Ticaret Borsası hizmetlerini Konya’ya taşıdı
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası hizmetlerini Konya’ya taşıdı
BUÜ Hastanesi’nde çifte açılış
YEREL HABERLER BUÜ Hastanesi’nde çifte açılış
Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman
YEREL HABERLER Yaz dönemi sünnet için en ideal zaman

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.