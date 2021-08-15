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TOFAŞ'tan NCAA'e; Ata Can Atsüren, Drexel Üniversitesi'nde

DHA

TOFAŞ'tan NCAA'e; Ata Can Atsüren, Drexel Üniversitesi'nde


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı altyapı oyuncularından Ata Can Atsüren, Drexel Üniversitesi´nden tam burs aldı. Eğitimine Amerika´da devam edecek olan başarılı oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren Drexel formasıyla Amerikan Kolej Basketbol Ligi´nde mücadele verecek.
Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ, bir kez daha bu yatırımların karşılığını almanın gururunu yaşıyor. TOFAŞ Spor Kulübü altyapısından yetişen Ata Can Atsüren, Amerikan Kolej Basketbol Ligi´nin (NCAA) önemli takımlarından Drexel Üniversitesi´nden tam burs alarak hem eğitimini hem de spor hayatını aynı anda sürdürme fırsatı yakaladı. Öğrenim hayatına ve basketbol kariyerine Amerika´da devam edecek olan 2002 doğumlu oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren Drexel Dragons formasıyla NCAA´de sahne alacak.
Ata Can Atsüren, 2020-2021 sezonunu Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi finalisti olarak tamamlayan TOFAŞ´ın Fenerbahçe ile oynadığı final karşılaşmasında 22 sayı-7 ribaund-4 asist ile oynarken; sezonu 13.5 sayı-4.2 ribaund-2.1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
ATA CAN ATSÜREN KİMDİR?
23 Nisan 2002 doğumlu ve 1,90 cm boyundaki Ata Can Atsüren, shooting guard (2) pozisyonunda görev yapmaktadır. TOFAŞ altyapısından yetişen ve 2019-2020 sezonu itibarıyla A Takım kadrosunda da yer alan Ata Can, Basketbol Süper Ligi kariyerindeki ilk maçına 2 Kasım 2019 tarihinde Bursa´da oynanan Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla çıktı. BSL´de 3 maçta forma giyen Ata Can Atsüren, Basketbol Gençler Ligi´nde 26 maçta 11.9 sayı-3 ribaund-2.8 asist; Adidas Next Generation Tournament´de 5 sayı-2.3 ribaund-1 asist ortalama istatistiklerini sergiledi. Ata Can, 2020-2021 sezonunda BGL Genç Takım ile Türkiye ikincisi oldukları Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi´nde de 12 maçta 13.5 sayı-4.2 ribaund-2.1 asist ortalamalarıyla oynarken, Fenerbahçe ile oynanan final karşılaşmasında ise 22 sayı-7 ribaund-4 asist kaydetmişti. Ata Can Atsüren, 2018 yılında Sırbistan´da düzenlenen ve U16 Milli Takımı´mızın üçüncülükle tamamladığı FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda 4.1 sayı-2.3 ribaund-1.4 asist ortalamalarına imza atmıştı. 2021-2022 Sezonu öncesinde Drexel Üniversitesi´nden tam burs alan Ata Can Atsüren, kariyerine Amerikan Kolej Basketbol Ligi´nde (NCAA) devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-15 11:16:07

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