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Büyükataman: “Herkes kendine yakışanı yapıyor” MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: “Türkiye, Ege’de haklarını koruyabiliyorsa, Doğu Akdeniz’de kararlı irade ortaya koyabiliyorsa, Kafkaslarda haklarının koruyucusu olabileceğini dosta ve düşmana gösteriyorsa, hiç endişeniz olmasın bu husumetler hiç bitmeyecektir” MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu: “Basit hesapları elimizin tersiyle itip, kenetlenmek zorundayız”

İHA

Büyükataman: “Herkes kendine yakışanı yapıyor” MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: “Türkiye, Ege’de haklarını koruyabiliyorsa, Doğu Akdeniz’de kararlı irade ortaya koyabiliyorsa, Kafkaslarda haklarının koruyucusu olabileceğini dosta ve düşmana gösteriyorsa, hiç endişeniz olmasın bu husumetler hiç bitmeyecektir” MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu: “Basit hesapları elimizin tersiyle itip, kenetlenmek zorundayız”

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl teşkilatı, Bursa’nın dağ ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Türkiye, Ege’de haklarını koruyabiliyorsa, Doğu Akdeniz’de kararlı irade ortaya koyabiliyorsa, Kafkaslarda haklarının koruyucusu olabileceğini dosta ve düşmana gösteriyorsa, hiç endişeniz olmasın bu husumetler hiç bitmeyecektir. Herkeste kendine yakışanı yapar” diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl teşkilatı, Bursa’nın dağ ilçeleri Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles’te vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve teşkilat üyeleri büyük teveccühle karşılandı. Orhaneli ilçesinde vatandaşlara seslenen Büyükataman, “Türkiye, büyük bir devlettir. Bu millet büyük bir millettir. Çok daha sıkıntılı günleri yaşamış ve bunların üstesinden gelmiştir. El ele omuz omuza yine, Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Bu sıkıntıları birlikte aşacağız. Bu yaralara birlikte merhem olacağız. Türkiye, çok ciddi ve çok yönlü bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Türkiye, içeride ve dışarıda ihanet kumpaslarıyla mücadele etmektedir. Türkiye, bugün İstiklal harbi döneminde olmayan ölçüde dayatmalarla muhatap kılınmaktadır. Aman bütün bunlara rağmen, Türkiye’yi diz çöktüremediler. İçeride ve dışarıda akla hayale gelmeyen her türlü entrikaya müracaat ediyorlar. Allah’a şükürler olsun. Türkiye artık, güçlü ve önemli konularda kendi iradesiyle aldığı kararların arkasında durabilecek duruşu sergileyebiliyor. Hasımlarımız boş durmuyor. Boş durmayacaktır. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Türkiye, Ege’de haklarını koruyabiliyorsa, Doğu Akdeniz’de kararlı irade ortaya koyabiliyorsa, Kafkaslarda haklarının koruyucusu olabileceğini dosta ve düşmana gösteriyorsa, hiç endişeniz olmasın bu husumetler hiç bitmeyecektir. Bu dayatmalar ve ihanetler hiç eksik olmayacaktır. Bunları bilerek bunların karşısında dik durmalıyız. Türkiye’ye kurulmak istenen bütün tuzakları bertaraf ederek, aziz milletimizin hak ettiği hizmetleri onlara sunmak, Türkiye’nin layık olduğu noktalara taşınmasını temin etmek adına gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise, “Türkiye’nin sadece siyasetle diz çöktürülmeye çalışılmıyor. Ormanlarımız yakılıyor veya toplumu zedeleyecek, sosyal medya üzerinden zerk edilebiliyor. Şu anda Türkiye ciddi bir şekilde bu baskıların altındadır. Bunlara şahit oluyoruz. ABD Başkanı Joe Biden bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi için muhalefetin 'desteklenmesi' ve 'cesaretlendirilmesi' gerektiğini dile getirip, 'Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle değiştireceğiz' diyerek muhalefete gaz veriyor. Onlarda 15 Temmuz’daki gibi ‘ben iktidar olacağım’ diye gezen hanım efendi, yandaşı ve Amerika’nın eli silahlı kanlı ortağının siyasi uzantısı Türkiye’de iktidar devirmeye çalışıyor. Biz aklımızı başımıza almak zorundayız. Dünya’nın en çirkin, mücadelesinin, en akıl almaz namussuz ve şerefsiz saldırısının muhatabı bugün Türkiye’dir. Bunu bilmek zorundayız. Onun için kenetlenmek zorundayız. Basit hesapları elimizin tersiyle itmek zorundayız. Nefsani hareketlerden uzak durmak zorundayız” dedi.
Bursa’nın en güzel ilçelerinden birinde MHP teşkilatını ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Bizler milletine hizmet etmeye sevdalı insanlar olarak, güzel ilçemiz Orhaneli’nde göreve başladığımız günden beri, emaneti emanet bilip, en güzel hizmetleri ilçemize kazandırmak için var gücümüzle çalışmaktayız” şeklinde konuştu.
Vatandaşlarla sohbet eden heyet, onların istek ve önerilerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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