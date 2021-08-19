Atık yağlar esnafa kazandıracak

Türkiye Madenî Eşya Sanatkârları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, Mustafakemalpaşa’yı ziyaret etti.

Federasyonun Şeref Başkanı Özcan Saraçoğlu’nun da katıldığı ziyarette, Madenî Eşya Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Önder Aydın ile görüşen Necdet Heppekcan, meslek kollarındaki çalışmalar ve oda faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Başkanı Önder Aydın, odaya bağlı 650 üyenin bulunduğunu söylerken, bugüne kadar birçok faaliyete imza attıklarını belirtti.

Federasyon Başkanı Necdet Heppekcan’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Aydın, “Esnaflık ve ahîlik ülkemizin bel kemiğidir. Üyelerimize bir odanın yapabileceği her şeyin fazlasını sunmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde esnaflarımız zor bir dönem geçirdi, geçiriyor. Bu süreçte üyelerimizin taleplerini her noktaya iletmeye çabaladık. Esnafımıza maske ve hijyen kiti dağıttık. Kovid19 salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkârların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vâdeli kredi talebinde bulunduk. Geçen yıllarda olduğu gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılmasının hem esnafı hem de piyasaları rahatlatacağını söyledik. Şimdi de atık yağların toplanması noktasında bir işbirliğine gidiyoruz. Anlaşma yapacağımız firma, üyelerimizden bedeli karşılığında atık yağları toplayacak. Bu hem esnafımıza gelir kazandıracak hem de çevre temizliğine katkı sunacak” dedi.

Federasyon Başkanı Necdet Heppekcan ise, “Federasyonumuzun ülke genelinde kayıtlı 277 meslek odası ile birlikte 165.000 den fazla esnaf ve sanatkâr üyesi bulunmaktadır. Büyük bir bölümü imalat işiyle uğraşan üyelerimiz bu konumlarıyla ülkemiz katma değer ve istihdamına büyük oranlarda katkıda bulunmaktadırlar. Birlik ve beraberlik içinde esnaflarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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