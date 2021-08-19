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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi uyuşturucu satıcılarına şok baskın yaptı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Hamzabey Mahallesinde Mustatafa İ.Ö. (30) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda, satışa hazır yaklaşık 250 kullanımlık kimyasal uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu taciri ev sahibi ve yanında bulunan Oktay A. (34) gözaltına alındı. Zanlılar adlî makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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