Bursa’nın bir lezzeti daha tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın bir lezzeti daha tescillendi

İHA

Bursa’nın bir lezzeti daha tescillendi

Bursa mutfak kültürünün önemli bir unsuru olan ve başta Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi olmak üzere birçok eserde söz edilen “Bursa üzüm şırası”, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) teşebbüsleri neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafî işaret belgesi aldı.
Bursa’nın ünlü lezzetlerinden kestane şekerine coğrafi işaret tescili alan BTSO’nun üzüm şırası için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapmış olduğu müracaat da neticelendi. Yapılan inceleme sonucunda “Bursa üzüm şırası” coğrafî işaret alarak kentin tescilli lezzetleri arasına girdi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin en önemli gastronomi şehirleri arasında yer alan Bursa’nın lezzetlerini tescilleyerek koruma altına aldıklarını söyledi. Kestane şekerinin ardından üzüm şırası için de coğrafî işaret tescili aldıklarını belirten Başkan Burkay, “Hali hazırda cevizli lokum, cantık, tahinli pide, Bursa döner kebabı ve süt helvası için yaptığımız başvurular da Türk Patent ve Marka Kurumunda inceleme aşamasında. Ayrıca kestane şekerinin AB tarafından tescil edilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Bu ürünlerimizin tescil edilmesiyle ekonomik değerleri daha da artacak. Bursa’da coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Bursa şırası
“Bursa üzüm şırası”, cemiyetlerde, iftar sofralarında ve özel günlerde misafirleri sunulur. Bilhassa Bursa’nın diğer ünlü lezzetleri döner kebabı ve pideli köftenin yanında tercih edilir. Birçok tarihçinin eserlerinde ve seyyahların yazılarında üzüm şırası hakkında yazılar bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde de Uluabat Gölü kenarında üzüm bağlarından ve kırmızı üzüm şırasından bahsedilir. Bursa üzüm şırası, çekirdekli siyah kuru üzüm, su ve isteğe bağlı olarak şeker kullanılarak üretilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaktüs hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Kaktüs hırsızlığı kamerada
Kıvanç Lojistik yeni merkezinde
YEREL HABERLER Kıvanç Lojistik yeni merkezinde
Kız yurdunda tadilat başladı Öğrenciler mağdur olmayacak
YEREL HABERLER Kız yurdunda tadilat başladı Öğrenciler mağdur ...
Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı
YEREL HABERLER Güzelyalı imar plânı halka anlatıldı
“Vur Yağmala Yeniden”in 3. episodu izleyici karşısında
YEREL HABERLER “Vur Yağmala Yeniden”in 3. episodu izleyici ...
Çocukların beslenme çantasında neler olmalı
YEREL HABERLER Çocukların beslenme çantasında neler olmalı
(Özel) Bu belge milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Bu belgeye sahip olmayan şoför, servis taşımacılığı yapamayacak Ailelerin gözü kulağı bu imtihanda
YEREL HABERLER (Özel) Bu belge milyonlarca öğrenciyi ...
Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti
İnegöl kurtuluş şenliklerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER İnegöl kurtuluş şenliklerine hazırlanıyor
Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, Amed Sportif Faliyetler’e kiralandı
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, Amed ...
Şehrin ışıkları yarışacak
YEREL HABERLER Şehrin ışıkları yarışacak
Bursa'nın tarihi mekanlarında müzik sürprizi
YEREL HABERLER Bursa'nın tarihi mekanlarında müzik sürprizi
Akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü ...
Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü Karacabey’in “kırmızı elmas”ına talep çok
YEREL HABERLER Domates ve biber üretimi ve fiyatlar çiftçinin yüzünü ...
Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 12 liraya düşünce çiftçi isyan etti Bu yıl hastalıktan incirler dökülmesine rağmen fiyatların şirketler tarafından düşürülmesine çiftçiler tepkili Üreticiler tepki için ürünlerini ihracat yerine iç piyasaya satmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü siyah incirin fiyatı 30 liradan 12 ...
50 yıldır seyyar arabayla köfte satıyor
YEREL HABERLER 50 yıldır seyyar arabayla köfte satıyor
(Özel) Bursa'da hortum paniği Yıldırım ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da hortum paniği Yıldırım ilçesinde ...
Bursa’da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa’da korkutan yangın: 3 kişi gözaltına alındı
Bursa’da benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu Mola için girdiği benzinlikte yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa’da benzinlikte otomobilin içinde ölü ...
Polisten kaçan şüphelilerin akaryakıt istasyonundaki kadına çarpması kamerada 
YEREL HABERLER Polisten kaçan şüphelilerin akaryakıt istasyonundaki ...
Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç kadına çarptı
YEREL HABERLER Polisten kaçan 2 kişi araçla servis bekleyen genç ...
Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı
Bursaspor’da İsmail Çokçalış ve Reagy Ofosu takımdan ayrı çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor’da İsmail Çokçalış ve Reagy Ofosu takımdan ...
Bursa’da fikrî ve sınaî haklarda uzman mahkemeye ihtiyaç var
YEREL HABERLER Bursa’da fikrî ve sınaî haklarda uzman mahkemeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.