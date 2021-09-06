Kırtasiye setleri bu yıl da Gemlik Belediyesi’nden

Gemlik Belediyesi, ilkokula yeni başlayan bütün öğrencilere kırtasiye seti hediye etme geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Gemlik Belediyesi, üç yıldır devam ettirdiği “Kırtasiye setleriniz Uğur Amca”dan diyerek ilkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye setlerini hediye etmeye devam ediyor. Gemlik’teki bütün devlet okullarında bu yıl okula başlayan 1909 ilkokul birinci sınıf öğrencisinin setleri Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından sıralarına yerleştirildi. Kırtasiye setleri, okul çantası içinde beslenme çantası, matara, kalemlik, kuru boya, sulu boya, yapıştırıcı, makas ve kalemtraş gibi 12 parça üründen oluşuyor.

Okulların sağlık tedbirleri kapsamında açılmasını önemli bulduklarını belirten Gemlik belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

“Korona virüs salgınının devam ettiği bu dönemde, okullarımız belirli kurallar çerçevesinde açıldı. Öğrencilerimiz okullarına kavuştukları için bizler de mutluyuz. Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana yeni eğitim öğretim yılı başlarında kırtasiye setlerimizi öğrencilerimize hediye ediyoruz. İlk yıl bin 528, geçen yıl bin 600 öğrencimize hediyelerini ulaştırdık. Bu yıl da bin 909 öğrencimizin setlerini sıralarına yerleştirdik. Bu çalışma ile ailelerimize de ekonomik olarak kolaylık sağlamak istedik. Gelecek yıllarda da kırtasiye seti hediyelerimiz devam edecek.”

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