TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Yalova'da incelemelerde bulundu (2)



GEMLİK'TE DE İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Marmara Denizi´nde yaşanan müsilaj sorununu araştırmak üzere, Kocaeli ve Yalova'dan sonra, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemlik Körfezi´nde incelemelerde bulunan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, "Görünürde müsilaj yok. Bu şüphesiz Marmara için iyi bir şey. Ama bizim asıl hedefimiz, müsilaja neden olan etkenler ve onların devam edip etmediğidir" dedi. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ile beraberindeki heyet, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu araştırmak için başlattıkları incelemelerini bugün de sürdürdü. Kocaeli ve Yalova'da incelemelerde bulunan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ile beraberindeki heyet, Bursa´nın Gemlik ilçesine geldi. Gemlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden numune alan heyet, tekne ile Gemlik Körfezi'nde de inceleme turu attı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan bilgi alan Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Müsilaj Araştırma Komisyonu olarak 7-8-9-10 Eylül tarihlerinde Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bütün illeri ziyaret ediyoruz. 5 büyükşehir, 2 de il belediyemiz var. Bugün sabah Kocaeli´ne geçtik. Kocaeli Körfezi´ni dolaştık ve arkasından da Yalova ve Gemlik Arıtma Tesisi'ni gördük. Gemlik Körfezi´ni görme imkanımız oldu. Görünürde müsilaj yok. Bu şüphesiz Marmara için iyi bir şey. Ama bizim asıl hedefimiz, müsilaja neden olan etkenler ve onların devam edip etmediğidir. Bu çalışmaların temelinde Marmara´nın kirletilmesine neden olan evsel, sanayi ve gemilerden kaynaklı atıklarla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik" dedi.

ÇALIŞMALARDAN SONRA RAPOR HAZIRLANACAK

Açıklamalarında, "Şüphesiz burada birinci dereceden çözüm ortaklarımız yerel yönetimlerimizdir. Gittiğimiz her yerde yerel yönetim temsilcileri ve teknik heyetleri ile görüşüyoruz" diyen Demir, "Onların şehirle ilgili yaptığı arıtmaları inceliyoruz. Bugün Kocaeli, Yalova ve Bursa´da yaptığımız gezilerde bence gelecekle ilgili ümitvar olduk. Yapılan çalışmalar son derece güzel. Kriterlere uygun. Atık su arıtmalarının denize verilmeden önceki ulaşılması gereken kriterlere uygun olduğunu gördük. Burada da hedefimiz ileri biyolojik arıtma tesislerinin olması ve sağlıklı şekilde çalıştırılmasıydı. Kocaeli´de ve Yalova´da bu yapılmış ve başarılı olmuş. Yalova´nın alt yapısı var ve ileri biyolojik arıtmayı sağlıklı şekilde çalıştırıyorlar. Gemlik´e ait arıtma tesisimizi de gördük. Buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´a ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gelecekten ümitliyiz. Marmara´nın tekrar böyle bir sıkıntı ile karşılaşmaması için sadece alanda değil, bilim insanlarıyla görüşüyoruz. Bu konuda çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Komisyon üyesi değerli arkadaşlarımızın katkılarıyla elde edilen bilgi, birikim ile değerli arkadaşlarımızla birlikte bir rapor hazırlayacağız ve Meclis başkanımıza takdim edeceğiz. Bu raporlar da yürütmeyi gerçekleştirecek olan erklere de bir yol haritası olacak" diye konuştu.Kazım BULUTHasan BOZBEY-GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Kazım BULUTHasan BOZBEY

2021-09-08 21:35:18



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