Bursa’da akademisyen çifte fahri profesörlük unvanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dünyaca ünlü akademisyen çifte fahri profesörlük ünvanı veriyor.

B ursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, 20212022 EğitimÖğretim Dönemi için gerçekleştireceği açılış töreninde İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e fahri profesörlük diploması vermeye hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez aynı anda fahri profesörlük alacak olan akademisyen çift, öğrencilerin de ilk dersine girecek.

BUÜ Tıp Fakültesi, 20212022 EğitimÖğretim Dönemini gerçekleştireceği “Beyaz Önlük Giyme Töreni ve İlk Ders” programı ile başlatacak. İlk dersi İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve Prof. Dr. Mübeccel Akdiş verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.