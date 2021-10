GUHEM’de Dünya Uzay Haftası dolu dolu geçecek

Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında ilk interaktif eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), dünyanın en geniş çaplı uzay faaliyeti olan Dünya Uzay Haftası için hazırlıklarını tamamladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle genç nesillere uzay ve havacılık alanında ilham kaynağı olmak maksadıyla kurulan GUHEM’de, her yıl 410 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası, atölyelerden online eğitimlere birbirinden farklı etkinliklerle dolu dolu geçecek. NASA’da çalışmalarını sürdüren Dr. Umut Yıldız, GUHEM’de Dünya Uzay Haftası’na özel uzay meraklılarıyla bir söyleşi gerçekleştirecek. GUHEM, Dünya Uzay Haftası’na özel hazırladığı faaliyetlere ziyaretçilerini bekliyor. İlk olarak dünyanın en büyük uzay araştırma merkezi olan NASA’nın Jet Propulsion Laboratory bölümünde çalışmalarını sürdüren Dr. Umut Yıldız’ı 6 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de GUHEM’de gerçekleşecek olan söyleşide ağırlayacak. Ayrıca bugüne özel GUHEM 22.00’ye kadar açık olacak.

Çocuk galerisi minik ziyaretçilerini bekliyor

Öğrencilere uzay ve havacılık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Uzay Haftası kapsamında GUHEM’de atölyeler ve eğitimler düzenlenecek. 36 yaş arası çocuklar için özel olarak hazırlanan GUHEM Çocuk Galerisi 910 Ekim tarihlerinde minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Birbirinden eğlenceli ve öğretici içeriklerle hazırlanan galeride çocuklara havacılık ve uzay teknolojilerini sevdirmek amaçlanıyor. Aynı tarihlerde 716 yaş arası öğrenciler için de ‘Bitkilerin Yönelim Hareketleri ve Uzayda Tarım’ konulu bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Space Foundation 'Uzay Birlikte Daha Güzel' mesajı ile 2021 Dünya Uzay haftasını ‘Woman In SpaceUzayda Kadın’ başlığı ile duyurdu. GUHEM de bu konuda farkındalık oluşturmak için 10 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Astronom Yağmur Karan’ın ‘Women in Space’ isimli sunumuyla geniş yaş aralığına hitap eden çevrimiçi bir eğitim düzenleyecek. Dünya Uzay Haftası’na özel 210 Ekim tarihleri arasında GUHEM’e giriş ücreti tüm ziyaretçiler için 15 TL olacak. GUHEM ziyaretçilerini 10.0017.00 saatleri arasında ağırlayacak.

