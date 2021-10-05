Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı ilgi görmedi

BURTARIM 2021 Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve BURSA 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, ilk gün beklenen ilgiyi görmedi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sürecek olan 150'nin üzerinde firmayı bir araya getirecek olan Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarına çiftçiler ilk gün beklenen ilgiyi göstermedi. Geçmiş dönemlerde stantlar çiftçiler tarafından dolup taşarken, bu sene boş kaldı. Fuara, Balkan ülkelerinin tamamından, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya ve İran'dan binin üzerinde sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Salgından dolayı 2 senedir fuar olmadığını belirten firma yetkilileri, “Daha önceki katılımlara göre şu an katılımcı sayısı az görünüyor. Ancak önümüzdeki süreçte bu sayının artacağını düşünüyoruz. Korona virüs salgınından önce düzenlenen fuarlarda yoğun bir katılım vardı. Ama bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Şu an herhangi bir satış olmasa da, satılmayacağı anlamına gelmiyor. Pandemi olarak düşünürsek katılımın iyi olduğunu düşünüyoruz” dediler.

Uluslararası iş birlikleri kurulması beklenen fuar, 9 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar ziyaretçilerine açık olacak.

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