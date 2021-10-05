Bursa'da silah kaçakçılarına dronlu operasyon: 32 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI 32'YE ÇIKTI

Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik 450 polisin katıldığı dron destekli 'şafak operasyonu'nda gözaltı sayısı 32'ye çıktı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 6 tüfek ve bu silahlara ait 2 bin 300 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili soruşturmaya devam edildiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-10-05 18:44:01



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