Özbekistan cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa'da sandık kuruldu



Muammer İRTEMMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´daki Özbekistan vatandaşları, ülkelerinde 24 Ekim´de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulan sandıkta oy kullandı. Özbekistan´da 24 Ekim´de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye´de erken oy kullanma süreci başladı. Bu kapsamda Bursa´nın Osmangazi ilçesinde bulunan Özbekistan Bursa Fahri Konsolosluğu´nda sandık kuruldu. Kentteki Özbekistan vatandaşları, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi´nden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekoloji Partisi´nden Narzulla Oblomuradov, Özbekistan Halk Demokrat Partisi´nden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisi´nden Alişir Kadirov, Adalet´ Sosyal Demokrat Partisi´nden de Bahrom Abduhalimov´dan birine oy vermek için sandık başına gitti.

`TÜRK HÜKÜMETİNE DESTEKLERİNDEN DOLAYI MİNNETTARIZ´

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, "Şu anda 5 parti kendi adaylarını çıkardı. Yani Özbekistan'da yeni dönem. Seçim kanunlarında da yeni değişiklikler var. Vatandaşlarımız için çok kolaylıklar yapıldı. Mesela daha önce sadece konsolosluk kayıtlarında olan vatandaşlarımız, seçim günü büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda seçimlere katılabilirdi. Ama şu anda vatandaşlarımızın kolaylıkları için biz seçim tarihinden 10 gün önce sandıkları buralarda kuruyoruz. 24 Ekim günü başkonsolosluk veya büyükelçiliğe gelemeyen vatandaşlarımız bugün Bursa'da fahri konsolosluk binasında oy kullanabilecek. Yarın İstanbul Fatih'te, gelecek hafta da Kadıköy'de vatandaşlarımız oy kullanabilecek. 24 Ekim'de bizim sandıklarımız hem Ankara Büyükelçiliği´nde hem de İstanbul Başkonsolosluğu´nda olacak. Türkiye'de erken seçimler 2 günden beri sürüyor. 2 gün önce Antalya'da oldu. Bugün Karabük'te, Konya'da ve Bursa'da oluyor. Özbekistan kanunlarına göre yurt dışında olan vatandaşlarımız isterlerse konsolosluklara ve büyükelçiliklere başvurarak oy kullanabilir. Antalya, Bursa, Karabük, Konya, İstanbul Fatih ve Kadıköy'de ve 24 Ekim günü büyükelçilik be başkonsolosluk binasında oy kullanılabilecek. Seçimlerde Özbekistan vatandaşlarının Türkiye'de oy kullanabilmesinde emeği geçen her kuruma, teşekkür ediyoruz. Türk hükümetinin desteklerinden dolayı minnettarız" dedi.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2021-10-16 12:43:20



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