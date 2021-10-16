Beton mikseri tarlaya devrildi; 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan beton mikseri tarlaya devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza AlanyurtAkhisar bağlantı yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan Akhisar Mahallesine seyir halinde olan sürücü Hacı Nuri K. (58) yönetimindeki 16 GV 819 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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