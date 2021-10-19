Canberk Yurdakul: “Bu formaya yakışır mücadele ortaya koyacağız”

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Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul, Boluspor maçıyla ilgili olarak, “Bu formaya yakışır mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

Bursaspor’un file bekçisi Erhan Erentürk’ün sakatlığı sonrası kaleyi devralan Canberk Yurdakul, Boluspor galibiyeti sonrası büyük mutluluk yaşadı. Timsah Park’ta oynanan ve yeşilbeyazlı takımın 31’lik galibiyeti ile son bulan karşılaşma ile ilgili açıklamada bulunan Canberk Yurdakul, “Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu formaya yakışır mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz” diyerek mesajın sonuna ‘+3’ ibaresini bıraktı.

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