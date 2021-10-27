Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı

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Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında Pazartesi akşamı oynanacak olan TFF 1. Lig 11. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

TFF 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak olan BursasporAnkara Keçiörengücü maçının biletileri 21.30 itibariyle satışa çıktı. Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak ve Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde; Vip 1.Balkon: 150,00 TL, Batı Alt Tribün: 100,00 TL, Doğu Alt Tribün: 50,00 TL, Doğu Üst Tribün: 30,00 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20,00 TL, TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL.

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