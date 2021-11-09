Futbolcuya kramponla saldırdı, o anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynanan İnegöl MobilyasporGürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasındaki kavga amatör kameraya yansıdı.

Oynanan karşılaşmayı hakemler Metin Hacıoğlu, Celal Taşçı ve Cengizhan Bayram yönetti. Maçta 3 kırmızı kartın çıktığı gergin bir ortamda oynandı.

Maçın hemen başında 11. dakikada konuk Kazıklıspor Furkan Uğur ile 10 öne geçti. 34. Dakikada Çağatay Caneki'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mobilyaspor 35. Dakikada Samet Aslan ile beraberliği yakaladı 11. Mobilyasporun beraberliği fazla sürmedi. Kazıklıspor adına ilk golü atan Furkan Uğur takımını 38. Dakikada 21 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan galibiyet için yüklenen Mobilyaspora Kazıklıspor kontra ataklar ile karşılık verdi ve 49 66. Dakikalarda Sedat Sarıoğlu ile 2 gol bularak skoru 14 e getirdi.

Mobilyaspordan takım kaptanı Alican Karaağaç rakibine müdahalesi sonucu direk kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

90+3 dakikada oyundan çıkan Burak Işıklar kulübeden saha içinde girerek rakip takımın oyuncusu Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı kramponla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan futbolcu Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Tansiyonu yüksek maçı deplasmanda 41 kazanarak Kazıklıspor önemli bir 3 puan aldı.

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