Medicana’dan 10 Kasım fotoğraf sergisi

Medicana Bursa Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk‘ün 83. ölüm yıldönümü anma sebebiyle 1938 yılının gazete kupürlerinden oluşan fotoğraf sergisi büyük beğeni kazandı.

10 Kasım Atatürk Anma günü sebebiyle açılan 1938 yılında yayınlanan en özel 10 fotoğraftan oluşan sergi, hasta yakınları tarafından yakından incelendi. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çok özel bir insandı. O kadar büyük bir insandı ki; kendisinin bu ulus için yaptıkları paha biçilemez ve tarif edilemez. 10 Kasım 1938’de Ata’sını ebediyete uğurlayan Türk milleti, yıllar geçse de kendisine olan sevgi ve saygısını asla kaybetmedi. Bizler de onun izinde ilerlemeye ve onun fikirlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aziz Atamızın ruhu şad olsun. Medicana Bursa Hastanesi olarak bu tarz sergilerin destekçisi olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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