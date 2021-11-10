Osmangazi’den 2 bin pulluk dev sergi

Osmangazi Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında PTT işbirliğiyle düzenlediği ‘Atatürk ve Milli Mücadele Pulları Sergisi’ni ziyarete açtı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen Atatürk ve Milli Mücadele Pulları Sergisi’nin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Salman, AK Parti İl Yöneticisi İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilşad Kafadar, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mustafa Dündar, “Cumhuriyetimiz kurulduğu yıllarda bu milleti coğrafyadan silme adına gelen emperyal zihniyet, dışarıdan ve içeriden ülkemizi parçalamaya çalışırken bu millet, Atatürk’ün önderliğinde yeniden ayağa kalktı. O günler ile bugün arasında ekonomik ve siyasi şartlar çok farklı olsa da emperyal zihniyet hiçbir zaman değişmedi. Aynı zihniyet, günümüzde akla gelmeyecek saldırılar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesini hedef almaktadır. Fakat, bu millet artık ayağa kalkmıştır ve ilerlememizi kimse engelleyemeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlam temeller üzerine kurmuş olduğu cumhuriyetin daha ileriye gitmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın en güzel örneği, 2018 yılından bu yana 135 farklı ülkeden 1 milyon 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’dir” dedi.

Bursa PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Salman ise sergiyi mutlaka herkesin görmesi gerektiğini belirterek, “Bizler, Atatürk ve Milli Mücadele Pulları Sergisi’ne PTT Pul Müzesi’nde muhafaza edilen birbirinden değerli 30 panoluk pul ile katkı sunmaya çalıştık. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Başta Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Dündar ile Başmüdür Vekili Salman, koleksiyoner Barış Yakar’a teşekkür plaketi takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Dündar ve davetliler sergiyi gezdi.

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