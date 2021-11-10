Bursaspor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Liglere verilen milli arada Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor müsabakası hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde şut çalışmaları yaptı. Sakatlıkları süren Mehmet Erdem Uğurlu ve Ramazan Keskin'in tedavilerine devam edildi.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Yeşilbeyazlılar, İstanbulspor maçı hazırlıklarını cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı hazırlık karşılaşmasıyla devam ettirecek.

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