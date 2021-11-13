14 yaşındaki Yağmur'a kamyonetin çarpması kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, yol kenarında yürürken, kamyonetin çarptığı Yağmur A. (14) yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Mahmud B. (49) yönetimindeki 16 NYM 98 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Yağmur A.´ya çarptı. Yola düşerek yaralanan Yağmur A., kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yağmur A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan sürücü Mahmud B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-13 15:03:49



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