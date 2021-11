Kısıtlamalarda satın aldıkları can dostlarını usanınca sokağa atıyorlar Yıldırım’ın sessiz sâkinleri güvende Yıldırım Belediyesi, 10 ayda 7 bin 159 sokak hayvanını sağlığına kavuştururken, 652 can dostunu da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu

Yıldırım Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yıldırım Belediyesi, sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılayan Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, sahiplendirme çalışmalarıyla da sevimli dostları sıcak yuvalara kavuşturuyor. 2021 yılının ilk 10 ayında 620 hayvanı sahiplendiren ekipler, 7 bin 159 sokak hayvanını da sağlığına kavuşturdu. Ocak ayından bu yana toplam 20 ton mama dağıtan ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların en büyük destekçisi oldu.

Sokak hayvanlarının ilçenin sessiz sâkinleri olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Toplum olarak bizim en önemli hasletlerimizden birisi yüksek merhamet duygumuzdur. Bu sadece insanlara yönelik değil, bütün canlılara yönelik bir merhamet anlayışıdır. Caddelerimizi, sokaklarımızı paylaştığımız can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve Yıldırım’da sadece insanlarımızın mutluluğu ve huzuru için değil sahipsiz sokak hayvanlarının da sağlıklı bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte can dostlarımızın hayatları daha da zorlaşıyor. Bu süreçte biz beslenme odaklarımıza bıraktığımız mama miktarını arttırıyor yeni barınaklar oluşturuyoruz” dedi.

Satın almayın, sahiplenin

Bilhassa pandemi süreci ile birlikte sokağa terk edilen hayvan sayısında önemli artışlar olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, “Zaman zaman geçici hevesler ile satın alınan hayvanların kısa bir süre sonra sokaklara terk edildiğine şahit oluyoruz. Bu bizleri ziyadesiyle üzüyor. Benim hemşerilerimden istirhamım hayvan satın almak yerine barınaklarda bulunan can dostlarını sahiplenmeleri. Yıldırım Belediyesi olarak bu konuda hemşehrilerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Doğanın ve hayvanların korunması için biz ne yaparsak yapalım maalesef yetersiz kalacaktır. Bu konuda ancak hemşerilerimizin desteği ile başarılı olabiliriz. Bundan dolayı insanlarımızdan daha hassas davranmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

