Bursa'da ikinci katın balkonunda düşen çocuk yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.



Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Emirhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayışhan Y. (4) ikinci katın balkonunda oyun oynamaya başladı. Balkon korkuluklarına tırmanan çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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